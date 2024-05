Il Twiga di Briatore arriva in Liguria: "Assumeremo dipendenti locali"

Mentre la Regione Liguria veniva scossa dall'arresto del governatore Giovanni Toti, Flavio Briatore annunciava l'apertura di un nuovo Twiga a Ventimiglia. L'imprenditore lo ha comunicato in una conferenza stampa nella cittadina ligure insieme al sindaco Flavio Di Muro, che ha salutato la novità con entusiasmo: "Ventimiglia ha bisogno di farsi conoscere e di farsi apprezzare, ha bisogno di tornare grande. Quest’operazione non è solo tanti e qualificati posti di lavoro, non è solo linfa per l'indotto del territorio, qui oggi cambia l'immagine di Ventimiglia: per la città è una svolta senza precedenti".

"Faremo un open day il 16 maggio al Twiga di Montecarlo e cercheremo di assumere ragazzi di Ventimiglia e paesi vicini", ha affermato Briatore. Sede prescelta del locale, che aprirà ufficialmente a metà giugno, è la Baia Benjamin, in una posizione strategica a poca distanza dalla frontiera con la Francia e a qualche centinaio di metri dalla nota "spiaggia delle uova" e dal sito archeologico dei Balzi Rossi.

Teatro di vicende dalle più frivole alle più accese politicamente, dal tema delle concessioni balneari al legame con la ministra del Turismo Daniela Santanchè, che ne possedeva alcune quote, dopo Forte dei Marmi il Twiga ha già aperto a Dubai, Doha, Londra, Montecarlo.