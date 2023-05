"Uccide come il fumo": la solitudine dichiarata epidemia negli USA

Non è un virus questa volta e non ci costringerà certo di nuovo a chiuderci di nuovo a casa. Non riempirà i pronto soccorsi, né ci costringerà a sottoporci a esami medici, ma gli effetti potrebbero essere gli stessi di una malattia insidiosa. Stiamo parlando della solitudine che affligge quasi metà degli americani e si configura sempre più come nuna vera e propria epidemia. A confermarlo Vivek Murthy, capo operativo del Public Health Service Commissioned Corps e principale portavoce in materia di sanità pubblica del governo federale degli Stati Uniti.

L'evidenza è che la solitudine può rivelarsi mortale come il vizio del fumo e può aumentare il rischio di morte prematura del 30%. Gli studi da anni parlano chiaro: solitudine e isolamento sono in grado di predisporee a patologie cardiache e immunitarie e psichiatriche, favoriscono l'abuso di alcool e sostanze, alterano il ritmo del sonno e dell'appettito, predispongono allo stress cronico.

In una relazione, di ben 81 pagine, Murthy ha detto che circa la metà degli americani adulti va incontro a tale condizione. Del resto negli ultimi 60 anni i nuclei familiari composti da una persona sono quasi raddoppiati e l'epidemia da Covid-19, con il ritiro di molti nel privato, ha sicuramente influito sul fenomeno che è comune ormai a tutto il mondo occidentale.

Sappiamo - ha detto Murthy - che la solitudine è un sentimento comune a molte persone. E' come la fame o la sete. E' una sensazione che il corpo ci invia quando qualcosa di cui abbiamo bisogno per la sopravvivenza viene a mancare. Milioni di americani lottano nell'ombra. Non è una cosa giusta. Ecco il motivo per cui ho lanciato l'allarme, per fare luce su un problema a cui troppe persone vanno incontro".

All'appello però non è seguito lo stanziamento di fondi adeguati per un problema che ha a che fare con l'assetto stesso della nostra società e si configura, proprio per questo, di difficile soluzione.