Uccisa la mente dell'attacco alle Torri Gemelle

Attacco di precisione con droni a Kabul. Il medico di origini egiziane aveva preso in mano le redini di al Qaeda dopo la morte di Osama Bin Laden, di cui ai tempi delle Torri Gemelle era il luogotenente più riconoscibile: tutto quello che sappiamo e gli scenari

Ayman al-Zawahiri è morto, è stato ucciso dagli Usa a Kabul in un attacco di precisione. A confermare la notizia, che negli anni i media avevano già dato più volte, questa volta è stato il presidente Joe Biden in persona, parlando alla nazione dalla Casa Bianca, quando in Italia era ormai notte.