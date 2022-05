Vuole salvare gli anziani vicini, 15enne muore nel bombardamento a Odessa

Un ragazzo di 15 anni ha preferito salvare il prossimo anziché se stesso, e non ce l'ha fatta. È successo ieri a Odessa, durante un attacco missilistico russo sulla città.

Un ragazzo di 15 anni ha ricevuto l'allarme sul suo cellulare per un bombardamento in arrivo, e invece di correre nel rifugio è corso ad avvisare i suoi anziani vicini che non avevano un telefono e quindi erano ignari dell'attacco imminente. Il gesto coraggioso gli è costato la vita, e non è chiaro cosa sia accaduto agli anziani. ma è morto ieri pomeriggio a Odessa in un attacco missilistico lanciato dall'esercito russo avrebbe potuto salvarsi.

Il fatto è stato riferito dal portavoce dell'amministrazione militare regionale di Odessa Sergey Bratchuk, citato dall'agenzia di stampa ucraina Unian: "I razzi sono atterrati su un dormitorio di Odessa. Un ragazzo di 15 anni è morto. Si sa che è corso dai suoi anziani vicini, che non avevano alcun allarme al telefono. Ha avvertito i vicini, ma non è sopravvissuto", ha detto Bratchuk. L'attacco missilistico di ieri

L' 'attacco missilistico di ieri ha colpito una chiesa ortodossa, il tetto è crollato, l'edificio religioso è adiacente ad una struttura militare.