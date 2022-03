Lo slalom degli automobilisti ucraini tra le mine

La guerra è diventata parte della quotidianità degli ucraini. Tra le varie testimonianze su internet colpisce il video di un auto che evita agilmente delle mine posizionate su un ponte. Nel video si vedono anche altre auto che pazientemente aspettano il loro turno per fare lo slalom tra le mine e superarle. Non è chiaro da chi siano state posizionate le mine, ma gli ucraini sanno come evitarle.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.