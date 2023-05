Blitz al Giro d'Italia degli ambientalisti di Ultima Generazione

Questo pomeriggio alle 16:55, tre aderenti di Ultima Generazione legate alla campagna "non paghiamo il fossile", hanno preso parte ad un’azione rallentando per pochi minuti la 12esima tappa del Giro d’Italia tra Bra e Rivoli (su via Rivoli, all’altezza dell’incrocio con via Preiles). Legati tra loro alle gambe sono state rimossi dalla sicurezza.

“Mentre l’Emilia Romagna è sommersa dai cataclismi dell’emergenza climatica, - affermano gli attivisti di Ultima Generazione - non possiamo continuare a comportarci come se nulla fosse. Le catastrofi ambientali prima o poi renderanno impraticabili persino queste manifestazioni sportive. Ci scusiamo per le persone appassionate di ciclismo, ma questo sacrificio lo compiamo anche per tutelare lo sport in futuro”.