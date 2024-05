Blitz ambientalista agli Internazionali di Roma: vernice in campo e partite sospese

La protesta degli ambientalisti di Ultima Generazione-Fondo Riparazione arriva agli Internazionali di tennis in corso a Roma. Nella mattina di lunedì 13 maggio il match del tabellone femminile tra la statunitense Madison Keys e la rumena Sorana Cirstea è stato sospeso dopo l'ingresso sul campo Pietrangeli di tre attivisti. Uno di loro ha invaso il campo, lanciando della vernice bianca sulla terra rossa, mentre gli altri due si sono letteralmente "cementati" al terreno di gioco, costringendo le tenniste allo stop forzato.

Doppio blitz agli Internazionali di Roma

Sul posto è intervenuta la polizia ma ci è voluta circa mezz'ora per "sbloccare" gli attivisti, portati via dalle forze dell'ordine tra gli applausi ironici e gli insulti del pubblico. Il personale ha subito provveduto a ripulire la gradinata e il campo dalla vernice. Nel frattempo un altro gruppo di attivisti ha messo in scena una protesta simile su un altro campo, il defilato numero 12, in cui era in corso il doppio Santiago Gonzalez/Edouard Roger-Vasselin contro Marcelo Arevalo/Mate Pavic. Anche in questo caso gli invasori sono stati bloccati dagli addetti alla sicurezza e portati via.

Ultima generazione: identificate nove persone

Sono in tutto nove le persone portate in commissariato e identificati dalle forze dell'ordine: la loro posizione è ancora al vaglio e rischiano tutti una denuncia. "Con l'azione di disobbedienza civile di oggi vogliamo ricordare che l'anno scorso sono morte 62.000 persone per il caldo in Europa - spiegano da Ultima Generazione -. Questo è solo uno dei tantissimi effetti della crisi climatica ed ecologica. Per salvaguardare il nostro territorio e la sua cittadinanza è fondamentale un profondo cambiamento del nostro sistema. La resistenza nonviolenta è un'alternativa all'apatia politica".