Blitz di Ultima Generazione, vernice sul "Il Dito" dell'artista Cattelan

Ennesimo atto di contestazione degli ambientalisti ai danni di un'opera d'arte. Questa volta, presa di mira da alcuni attivisti di 'Ultima Generazione' è la statua L.O.V.E, la scultura di Maurizio Cattelan comunemente nota come 'Il Dito' che raffigura appunto un dito medio alzato collocata davanti al palazzo della Borsa in piazza Affari a Milano. È accaduto nella mattinata di oggi 15 gennaio.

Gli eco-attivisti di Ultima Generazione lo hanno imbrattato di giallo, aggiungendo ulteriore provocazione all'opera. E' l'ultima delle azioni che il gruppo sta facendo per attirare l'attenzione sul disastro climatico, azioni che loro definiscono di disobbedienza civile nonviolenta. Il dito medio alzato è di 11 metri di puro marmo di Carrara 4.60 metri di scultura vera e propria e 6.40 metri di basamento. L'azione è stata rivendicata con una nota dagli attivisti di Ultima Generazione che l'hanno condotta in una piazza simbolo "dello strapotere finanziario". Gli attivisti hanno esposto uno striscione con la frase "Stop sussidi al fossile" rivolta verso due delle principali banche italiane citando il caso del villaggio di Lutzerath, in Germania, che ha suscitato scalpore internazionale.

“Lo facciamo per mandare un messaggio chiaro: questo è un luogo simbolo dell'indifferenza rispetto al collasso climatico ed ecologico, qui si muovono molti soldi che vanno alle industrie del fossile” ha spiegato Leonardo, cittadino che fa parte di Ultima Generazione.

I ragazzi sono subito stati bloccati dalla polizia e identificati. Tre di loro sono stati accompagnati in Questura. Lo ha riferito la Polizia di Stato, intervenuta sul posto, e che ora sta coordinando con l'autorità giudiziaria i provvedimenti da intraprendere.

Video e foto da MilanoToday