Due donne si separano: il figlio affidato alla madre non biologica

In Italia è la prima volta che succede: non c'è stato bisogno di passare per le udienze nei tribunali. Due donne legate da unione civile si sono separate e il loro figlio minorenne è stato affidato alla madre non biologica.

Siamo in un comune vicino a Olbia, come racconta oggi l'Unione Sarda. L'accordo tra le parti è arrivato con "negoziazione assistita": ovvero, le due donne hanno raggiunto l'intesa sulle modalità di separazione e anche sull’affidamento di un figlio minore, per poi presentare i termini alla procura di Tempio Pausania che ha semplicemente preso atto del tutto, dando il suo necessario nulla osta.

Il figlio dunque, che è ancora un bimbo, vivrà in via prioritaria con la madre non biologica ma potrà stare anche con quella biologica. La scelta è stata motivata dagli impegni delle due donne, l'obiettivo è sempre stato "mettere davanti a tutto il benessere e la felicità del bambino". E così sarà anche in futuro.

