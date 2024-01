Test di accesso a medicina, prima prova rinviata: cambiano le regole

Nuove regole per i test di accesso alla facoltà di Medicina. La prima sessione delle prove di accesso, prevista per febbraio, è stata rinviata e verrà superato il sistema del Tolc Med. Lo riporta l'Ansa.

La conferma viene dal ministero dell'Università. Il Tolc Med gestito dal consorzio Cisia dall'anno scorso aveva sostituito la prova unica nazionale. È finito nell'occhio del ciclone dopo le migliaia di ricorsi al Tar presentati da altrettanti aspiranti medici. In attesa che la partita giudiziale faccia il suo corso una prima conseguenza è il rinvio della prima sessione in calendario nel 2024 originariamente attesa per febbraio.

Da quanto si apprende, il ministro vuole che il sistema Tolc sia archiviato già dalle prossime prove. Al Cisia è stato chiesto di aumentare il numero delle domande per permettere di aprire e rendere pubblica la banca dati. Da qui il rinvio della prova per consentire gli adempimenti tecnici.

Le domande del nuovo test per accedere a Medicina saranno pescate da una banca dati aperta e pubblica di migliaia di quesiti. Quindi, gli studenti prima del test potranno esercitarsi sui quesiti e, se fortunati, potrebbero trovarli identici il giorno della prova.

