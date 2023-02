Uomini e donne, Maria chiude "il caso" Biagio e lo invita ad andarsene

Si era presentato a centro studio nel settembre 2020 per conoscere Gemma dando poi inizio ad una serie di frequentazioni che sono naufragate, allo stesso modo. La presenza di Biagio Di Maro, lo sciupafemmine del Trono over, stava diventando alquanto contestata.

L'ultima vittima, in ordine cronologico, è stata Clara, dama che per lui aveva perso la testa al punto tale di mettersi in discussione quando il cavaliere, palesemente, aveva già in mente nuovi approcci.

Davanti ad una crisi di pianto inconsolabile della dama, Gianni, Tina e la stessa Maria hanno provato a farla ragionare e quando il confronto si è fatto accesso hanno invitato Biagio a riflettere sul suo modus operandi, sempre ambiguo e poco carino nei confronti del gentil sesso, se non finalizzato ad una sola cosa...

Maria caccia Biagio

"Quante donne hanno pianto per lui", ha dichiarato Gianni appoggiato da Tina: "ti vai divertire a casa tua" hanno sottolineato gli opinionisti. Ed è qui che interviene la conduttrice: "Io penso che Gianni abbia ragione". Biagio prova a fare il vago, quasi come fosse lui la vittima e dichiara: "Se passa questo messaggio penso che posso andarmene anche a casa" ma come esce dallo studio, seguito da una Clara che si sente addirittura in colpa per aver sollevato questo polverone, se ne torna davanti agli occhi increduli di Maria stessa che prova ad essere un po' più esplicita: "Io non ho alcuna antipatia nei tuoi confronti ma penso anche che questa trasmissione regga con te e senza di te...

io e gianni ti abbiamo detto delle cose...ti avevo già detto di accomodarti e tu sei qui che giochi il ruolo della vittima...scema non sono".

E davanti a questa presa di posizione della conduttrice, non ha molte chances e se ne esce a testa bassa sottolineando però di essere passato per quello che non è: "Alla fine ho pagato io tutto"dichiara a denti stretti.