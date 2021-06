Uomo di 54 anni ricoverato in Rianimazione dopo aver fatto il vaccino

Un altro caso sospetto, un’altra persona finita in ospedale dopo aver fatto la dose di vaccino. Potrebbe anche essere un caso, ma di sicuro il dubbio ce lo hanno i medici, che hanno segnalato il caso all’Aifa (Agenzia italiana per il farmaco). Questa volta è successo a Bari, al Policlinico, dove una persona di 54 anni è attualmente ricoverata in Rianimazione per un’ischemia, verificatasi in periodo successivo a vaccinazione.

A renderlo noto è proprio l'azienda ospedaliero – universitaria, da dove spiegano che "il paziente è attualmente ricoverato in prognosi riservata" e si precisa che “l'uomo è arrivato al pronto soccorso il 12 giugno scorso già in terapia farmacologica prescritta in altra sede, per trombosi venosa periferica".