Una scultura di sabbia per ricordare Giulia Tramontano e il suo bambino mai nato

Una scultura sulla sabbia per ricordare Giulia Tramontano, la 29enne incinta al settimo mese uccisa a Senago dal fidanzato Alessandro Impagnatiello il 27 maggio. È l'omaggio realizzato dall'artista nuorese Nicola Urru e comparso sulla spiaggia sarda del Terzo Pettine di Platamona, in Sardegna. Nell'opera la ragazza viene rappresentata simbolicamente mentre si guarda il pancione, come in una delle sue foto diffuse dopo il suo omicidio.

Urru ha mostrato la scultura in tre post pubblicati su Instagram. In uno dei post ha scritto "#LoSapevamoTutte una violenza così precisamente riconoscibile e così odiosamente ricorrente che si innesta in mente e corpi di tutte le donne, e le abita" mentre in un altro ha citato una poesia di Alda Merini.