È davvero pericoloso usare o caricare il cellulare durante un temporale?

L'ipotesi che gli smartphone possano attirare i fulmini non è suffragata da prove scientifiche, resta tuttavia valido il consiglio di non utilizzare dispositivi collegati alla rete elettrica. Quali precauzioni adottare dentro e fuori casa

Due casi in pochi giorni. In Brasile una ragazza di 18 anni è morta fogorata da un fulmine che ha colpito la sua abitazione mentre stava usando lo smartphone collegato alla presa elettrica. Un episodio analogo è avvenuto qualche giorno prima nel distretto di Apolinário, sempre in Brasile. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, un uomo è stato colpito da una scarica elettrica mentre stava parlando al cellulare nel bel mezzo di un temporale: nonostante le cure prestate dai medici non è riuscito a salvarsi.

C'è poi un caso, non recente, avvenuto nel 2015 a Napoli durante un violento nubifragio. Una ragazza di 15 anni si era affacciata alla finestra della sua casa nel centro storico della città, in via Tribunali, tenendo tra le mani il cellulare collegato alla corrente con il caribatterie. Un fulmine l'ha colpita, ustionandola al volto e facendola cadere a terra priva di sensi, ma per fortuna senza gravi conseguenze.

E dunque viene spontaneo chiedersi: è pericoloso armeggiare con gli smartphone mentre dal cielo piovono fulmini e saette? E ancora: se il cellulare è collegato ad una presa della corrente corriamo il rischio di essere colpiti da una scarica elettrica anche se ci troviamo in casa? Proviamo a fare chiarezza.

È rischioso usare il cellulare mentre c'è un temporale?

In linea di massima non ci sono prove scientifiche del fatto che armeggiare con il telefono aumenti il rischio di rimanere folgorati. In una lettera al British Medical Journal datata 2006 veniva ipotizzato che i device metallici possano semmai peggiorare gli effetti della scossa: l'ipotesi - perché di mera ipotesi si tratta - è che se il nostro corpo è a contatto con un materiale conduttivo la corrente possa tendere a a fluire all'interno piuttosto che all'esterno.

In ogni caso i cellulari non vengono di per sé indicati come oggetti in grado di attirare i fulmini né dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa), né dalla stessa rivista che peraltro, rispondendo alle osservazioni contenute nella lettera, precisa che l'uso dei telefoni cellulari non aumenta il rischio di lesioni da scarica elettrica, se non perché, si legge in un articolo pubblicato su Medscape e citato dal British Medical Journal, può distrarre l'individuo "dal prestare attenzione ai segnali di pericolo" come tuoni e nuvole che annunciano un temporale.

Di contro si fa presente che non avere il cellulare con sé può essere uno svantaggio non indifferente nel caso in cui si abbia necessità di chiamare i soccorsi. Quanto all'ipotesi, riportata ciclicamente dai media (e non solo), che gli smartphone possano rappresentare un rischio se usati all'aperto perché i fulmini sono attratti dal metallo, la rivista scientifica fa presente che la quantità di metallo contenuta nei device è così bassa che non possono essere considerati fonte di pericolo. Insomma, come ha sintetizzato il Noaa, se le persone vengono colpite dai fulmini "è perché si trovano nel posto sbagliato al momento sbagliato". Laddove "il posto sbagliato è dovunque là fuori" e "il momento sbagliato è ogni volta che c'è un temporale nelle vicinanze".

Rischio fulmini, cosa fare se ci si trova all'esterno

D'altra parte sono ben altri i comportamenti da adottare se ci si trova all'esterno. In una recente guida della protezione civile viene d'altra parte spiegato che non è pericoloso indossare o tenere in mano piccoli oggetti metallici (orologio, chiavi, collane, orecchini, ecc.), ma allo stesso tempo il metallo è un buon conduttore di elettricità: è quindi importante restare lontani da oggetti metallici particolarmente estesi (reti o recinzioni, ringhiere, gradinate o spalti, funi o scale, ecc.). Se una struttura come queste viene colpita da un fulmine, il metallo può condurre la corrente alla persona che vi si trova a contatto o nelle immediate vicinanze. Per lo stesso motivo, è opportuno stare lontani dall'acqua (allontanandosi dalla riva del mare o di un lago) se nelle vicinanze si sta scatenando un temporale.

Se ci si trova in alta quota il consiglio è quello di scendere immediatamente, evitando la permanenza su percorsi particolarmente elevati. Ai gruppi è sconsigliato tenersi per mano, ma consigliato di camminare a una distanza di almeno 10 metri gli uni dagli altri. Nel caso in cui ci si trovi al mare o al lago all'arrivo del temporale, è necessario evitare qualsiasi contatto o vicinanza con l'acqua: il fulmine, infatti, può causare gravi danni anche per folgorazione indiretta, dovuta alla dispersione della scarica che si trasmette fino ad alcune decine di metri dal punto colpito.

È bene inoltre liberarsi di ombrelli, ombrelloni, canne da pesca e qualsiasi altro oggetto appuntito di medie o grandi dimensioni. Altro consiglio importante, se ci si trova in mezzo alla natura, è quello di non ripararsi mai sotto un albero isolato. I fulmini tendono infatti a colpire l'oggetto più elevato, meglio se appuntito: farsi sorprendere in mezzo a un prato durante un nubifragio non è proprio una buona idea perché in quel caso l'oggetto più alto saremmo proprio noi.

In casa il cellulare è sicuro (ma è meglio non metterlo in carica)

Fin qui abbiamo detto dei rischi che si corrono all'esterno. Ma tra le mura di casa? Anche se ci troviamo all'interno, anzi forse a maggior ragione, usare lo smartphone non costituisce fonte di rischio. Sia i Cdc americani (Centers for Disease Control and Prevention) che l'Istituto superiore di sanità spiegano che il vero pericolo è costituto semmai dal telefono con i fili che non andrebbe usato. Il rischio, in questo caso documentato, deriva dal fatto che la carica potrebbe potrebbe propagarsi proprio attraverso i fili. Cordless e cellulare vengono invece considerati sicuri.

Allo stesso tempo i CDC raccomandano però di non usare non usare computer, laptop, videogames, lavatrici, asciugatrici, fornelli o qualsiasi altro dispositivo collegato a una presa elettrica. I fulmini possono infatti "viaggiare attraverso gli impianti elettrici, i sistemi di ricezione radiotelevisiva". Un avvertimento che in linea di massima vale dunque anche per i cellulari. Quando fuori c'è un nubfragio dunque è consigliabile staccare tutto, anche per evitare danni agli stessi dispositivi (oltre che ovviamente a noi stessi), smartphone compresi. Un consiglio vecchio come il mondo, ma valido ancora oggi.

In linea di massima, spiega la Protezione Civile un edificio è un luogo sicuro, purché non si entri in contatto con nulla che possa condurre elettricità. È inoltre buona norma non toccare gli elementi metallici collegati all'esterno, come condutture, cavi, tubature ed impianto elettrico ed evitare il contatto con l'acqua. Infine viene raccomandato di non sostare sotto tettoie, balconi e verande e mantenersi a distanza da porte e finestre, assicurandosi che queste ultime siano chiuse. La prudenza non è mai troppa, specie se fuori c'è il finimondo.