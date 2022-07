Quando si potrà andare in giro col Covid?

Si potrà andare in giro da positivi? "I numeri ci dicono che siamo di fronte a una riduzione dei contagi" Covid. "Sicuramente abbiamo passato il picco, sicuramente ci avvieremo a numeri più contenuti anche dal punto di vista dei contagi", dice Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, intervenendo a 'Radio Anch'io Estate' su Rai Radio 1. "Il passaggio da una fase pandemica a una endemica - ha ribadito - è di arrivare addirittura a eliminare l'isolamento in caso di positivi asintomatici. Questo è il passaggio che ci porta alla convivenza e alla normalità". Non è un discorso di "se", ma di "quando". Visto che il Covid non sparirà più dalla faccia della terra, prima o poi verrà evidentemente trattato come le altre infezioni respiratorie, senza quarantena obbligatoria. Resta tuttavia da capire se accadrà tra settimane, mesi oppure anni.

Stop isolamento per i positivi (ma solo se asintomatici)?

Quando ci sarà la svolta? Al momento il tema non sembra essere una priorità per il governo. Ma gli esperti dicono la loro. In questa fase della pandemia di Covid-19, anche "a fronte di un'infezione che è cambiata molto nelle sue manifestazioni cliniche, sono assolutamente a favore dell'abolizione dell'obbligo di isolamento per i positivi asintomatici". Non ha dubbi Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv), che invita a far leva sulla responsabilità personale: "Da un lato bisogna responsabilizzare i contagiati, che una volta asintomatici dovrebbero poter uscire, ma indossando la mascherina fino a tampone negativo per proteggere gli altri - spiega l'esperto all'Adnkronos Salute - Dall'altro è necessario responsabilizzare le persone fragili o che vivono a stretto contatto con soggetti a rischio, che a loro volta dovrebbero indossare la mascherina quando serve, in modo da difendere se stessi o i propri cari vulnerabili".

Lo specialista, ordinario di microbiologia e microbiologia clinica all'università di Brescia e direttore del Laboratorio di microbiologia dell'Asst Spedali Civili, fa notare che con il dilagare dei test fai-da-te "c'è tantissima gente che si scopre positiva a Sars-CoV-2, non lo dichiara ed esce di casa, sintomatica oppure asintomatica, ma ugualmente infettante. E' dunque assurdo obbligare una piccolissima parte della popolazione contagiata a seguire quarantene, sacrificando la propria vita sociale e spesso anche il proprio lavoro, mentre tutti gli altri non lo fanno". Ecco perché per Caruso "è giusto che il positivo, appena diventa asintomatico, possa circolare con la mascherina per proteggere gli altri. E dall'altra parte chi si può infettare, se sa di essere fragile o di avere situazioni familiari a rischio, deve premurarsi di proteggersi".

"Così come non teniamo in casa le persone con l'influenza, né facciamo loro dei tamponi - precisa il numero uno dei virologi italiani - non dobbiamo tenere in casa nemmeno le persone con Covid. L'idea è che, superato il momento di emergenza in cui non sapevamo il virus cosa potesse fare, oggi che sappiamo come agisce e come sta mutando è possibile cambiare approccio. Si tratta di responsabilizzare le persone a proteggere gli altri dalla propria contagiosità - ripete Caruso - però deve essere chiaro che anche gli altri, ossia i fragili o che hanno fragili in casa, devono agire per difendersi".

Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene all’Università Statale di Milano e direttore sanitario dell’Istituto Ortopedico Galeazzi, considera “una difficile decisione politica” la questione della riduzione dell’isolamento per i positivi al Covid asintomatici perché i giorni di quarantena finora sono stati un’arma efficace: “dall’insorgenza dei sintomi con l’isolamento la probabilità di infettarsi si riduce. È un fatto statistico, è chiaro che se siamo più stringenti evitiamo la circolazione del virus. D’altra parte il rischio di avere più positivi, aumenta le difficoltà per la sanità pubblica e l’economia. È un gioco di equilibri", spiega.

I dubbi degli scienziati

Per quanto tempo le persone positive a Covid sono contagiose? E' la domanda chiave, tornata alla ribalta negli ultimi giorni in Italia dove ci si interroga e si discute dell'opportunità di ridurre l'isolamento per i positivi. Gli studi scientifici al riguardo stanno crescendo e non sembrano in linea con le speranze dei molti che vorrebbero l'alleggerimento delle regole. Secondo le ultime evidenze, passate in rassegna online su 'Nature', una serie di studi "confermano che molte persone con Covid rimangono infettive anche nella seconda settimana dopo i primi sintomi". Una ricerca Usa, messa a disposizione in via preliminare sul server 'medRxiv', non ancora dunque sottoposta a revisione paritaria, si concentra su Omicron e suggerisce che un quarto delle persone che hanno contratto questa variante "potrebbero essere ancora contagiose dopo 8 giorni".

Secondo gli esperti si può perciò continuare a trasmettere il virus per più tempo rispetto a quanto indicato dai Cdc, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie Usa, che fra i primi a dicembre scorso hanno dimezzato il tempo di isolamento raccomandato a 5 giorni, affermando che la maggior parte della trasmissione di Sars-CoV-2 si verifica da uno a 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e da 2 a 3 giorni dopo. Molti scienziati continuano a contestare quella scelta: a loro avviso le riduzioni della durata del periodo di isolamento, ora comuni in giro per il mondo, sono guidate "dalla politica piuttosto che da nuovi dati rassicuranti", si legge.

I fatti su quanto tempo le persone sono infettive "non sono cambiati", afferma Amy Barczak, specialista in malattie infettive del Massachusetts General Hospital di Boston. E' sua la ricerca che ha valutato la durata della contagiosità dei positivi alla variante Omicron di Sars-CoV-2. "Non ci sono dati per supportare 5 giorni o comunque meno di 10 giorni" di isolamento, osserva. A chi vuole sapere quanti giorni esattamente vanno considerati, gli esperti replicano che la risposta è complicata. Non c'è. "Se una persona sia contagiosa o meno, in realtà dipende da un gioco di numeri, è una probabilità", afferma Benjamin Meyer, virologo dell'Università di Ginevra in Svizzera.

Varianti emergenti, vaccinazioni, livelli variabili di immunità naturale da infezione precedente: vari elementi possono influenzare la rapidità con cui si elimina il virus dall'organismo, dice Meyer, e alla fine determina quando si smette di essere infettivi. Anche i fattori comportamentali contano: le persone che non si sentono bene tendono a mescolarsi meno con gli altri, per esempio. Qualcosa di cui la maggior parte degli scienziati sono sempre più convinti è che il tampone molecolare (Pcr) possa restituire un risultato positivo anche quando la persona non è più infettiva, rilevando in pratica Rna virale dai resti non infettivi rimasti dopo che gran parte del virus vivo è stata eliminata. Al contrario, i test rapidi, ormai i più diffusi, offrirebbero una guida migliore all'infettività, rilevando le proteine ??prodotte dalla replicazione attiva del virus.

"Ci sono ancora cose di cui non siamo perfettamente sicuri, ma il messaggio molto conciso sarebbe che, se sei positivo all'antigene, non dovresti uscire e interagire da vicino con persone che non vuoi siano infettate", riassume Emily Bruce, microbiologa e genetista molecolare dell'Università del Vermont a Burlington. Per Bruce è importante ricordare che, sebbene possano esserci sintomi persistenti, questi non indicano una continua contagiosità. "E penso che sia perché molti dei sintomi sono causati dal sistema immunitario e non direttamente dal virus stesso".

I ricercatori con accesso a un laboratorio di livello 3 di biosicurezza, come Barczak, possono eseguire esperimenti per verificare se il coronavirus Sars-CoV-2 vivo può essere coltivato da campioni prelevati da pazienti per diversi giorni consecutivi. "Se una persona sta ancora rilasciando dal proprio naso del virus che possiamo coltivare, ci sono almeno buone possibilità che sia ancora contagiosa per gli altri", rimarca l'esperta. E aggiunge: poiché sono emerse diverse varianti e vari gruppi di ricerca hanno condotto questi esperimenti, è nato un consenso sul fatto che è molto insolito che le persone dopo 10 giorni spargano virus coltivabili. "Quindi, è molto insolito che rimangano contagiose dopo 10 giorni".

Per quanto tempo si è davvero contagiosi

Ci sono poi nuovi studi utilizzano i livelli di Rna virale misurati dai test Pcr per dedurre se qualcuno è infettivo. Un progetto condotto dal Crick Institute e dall'University College Hospital, a Londra, può attingere ai dati di tamponi effettuati su più di 700 partecipanti, ottenuti dal momento in cui si sono sviluppati i sintomi. Uno studio basato su questi dati suggerisce che un numero significativo di persone mantiene una carica virale sufficientemente alta da innescare un'infezione anche "nei giorni da 7 a 10", indipendentemente dal tipo di variante o dal numero di dosi di vaccino ricevute. Lo studio è stato pubblicato su 'medRxiv' il 10 luglio.

Yonatan Grad, infettivologo della Harvard Th Chan School of Public Health di Boston, Massachusetts, che ha lavorato su studi simili sull'infettività basati sulla Pcr, concorda sul fatto che 10 giorni siano una regola pratica utile per quando non si dovrebbe più essere contagiosi. Ma avverte che un piccolo numero di persone potrebbe ancora esserlo oltre quella soglia. Alcuni di questi casi negli Stati Uniti sono stati collegati all'antivirale Paxlovid* (nirmatrelvir-ritonavir), evidenzia: "C'è un fenomeno di 'rimbalzo' che fa sì che le persone vedano i loro sintomi risolversi e potrebbero anche risultare negative a un test rapido, ma poi pochi giorni dopo i sintomi e il virus si ripresentano". Questa è una delle domande chiave che i ricercatori stanno ora studiando. "Gli antivirali cambiano la dinamica dei sintomi, cambiano la dinamica della risposta immunitaria e cambiano la dinamica con cui si rilascia" virus, dice. "Penso che questo sia davvero importante, perché le persone sono fuori nel mondo pensando di non essere contagiose dopo 10 giorni. Ma se hanno un 'rimbalzo Paxlovid', potrebbero esserlo". Insomma, il tema è complesso e certezze assolute ce ne sono poche.