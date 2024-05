Il set di utensili da cucina ritirato per "migrazione di sostanze chimiche" 

"Migrazione di ammina aromatica primaria oltre i limiti di legge". Il ministero della Salute ha segnalato il richiamo parte dell'operatore di un set di utensili da cucina fabbricati in Cina e venduti in Italia dalla catena Action. Il set a marchio Masterchef è composto da tre "pezzi", cucchiaio, schiumarola e paletta.

Il set di utensili Masterchef ritirato dal mercato

Come confermato anche sul sito di Action, il richiamo riguarda il lotto numero 2023-10207, con codice a barre 8720791437046 (codice Action 3203099). La problematiche riguarda appunto una migrazione di ammina aromatica primaria che ha superato i limiti previsti per legge. In chimica le ammine sono composti organici contenenti azoto e derivanti dall'ammoniaca, che diventano "aromatiche" con l'aggiunta di componenti equivalenti agli idrocarburi aromatici. Sostanze chimiche utilizzate soprattutto nella produzione di coloranti e pigmenti coloranti per tessuti, pelle e carta, e nell'industria della gomma.

L'azienda produttrice è AROVO BV, l'articolo è stato venduto in Italia a partire da gennaio 2024, e il richiamo riguarda soltanto il lotto indicato e non tutti gli altri.

Cosa fare in caso di acquisto

Ma cosa deve fare chi ha comprato il set di utensili da cucina Masterchef? L'azienda e il Ministero invitano i consumatori a dismettere immediatamente l'utilizzo e a restituire il prodotto in un punto vendita per ottenere un rimborso integrale, anche senza la ricevuta d'acquisto. Action e l'azienda AROVO BV si scusano per il disagio creato: in caso di dubbi o richieste, gli utenti possono scrivere all'indirizzo e-mail info@arovo.com.