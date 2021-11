L'immunologo: "Le vacanze di Natale? Meglio passarle in Italia"

L'Italia "è il paese che in Europa sta meglio di tutti" perché "andare a cercare il virus all'estero?". Lo dice l'immunologo del Policlinico Umberto I di Roma, Francesco Le Foche, al Corriere della Sera, invitando gli italiani a passare le feste di Natale ne nostro Paese. "Non voglio essere catastrofista, non è questo il momento di esserlo. Però io quest'anno le vacanze le passerei in Italia" perché "così si evita di prendere tanti mezzi di trasporto. L'ideale sarebbe cercare posti raggiungibili in automobile. Tuttavia ora anche con i treni ad alta velocità si può stare tranquilli: con le nuove regole il green pass verrà controllato prima di salire sul treno".

Il professore suggerisce di "evitare i mercatini che non rispettano le regole. Mi sono soffermato a guardarne uno vicino casa mia, molto rispettoso. I banchi erano correttamente distanziati. Poi tocca sempre a noi, evitare la folla è la regola aurea".

E sulle visite nei musei dice che "la responsabilità individuale è importante. Cominciando dalle file all'ingresso, rispettando il distanziamento. All'interno, ovviamente, si deve indossare correttamente la mascherina. Poi bisogna avere cautela anche all'interno del museo. Mai accalcarsi davanti a un quadro o una statua. Per vedere un'opera d'arte è meglio aspettare se c'è tanta gente davanti".