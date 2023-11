Appello agli alluvionati: "Venite a vaccinarvi contro il tetano, non serve la prenotazione"

La Asl Toscana agli alluvionati: "Vaccinatevi contro il tetano". Scatta il piano gratuito dell'Asl Toscana Centro anche per soccorritori e volontari. Al fine di "tutelare la salute collettiva della popolazione nell'attuale momento emergenziale", i servizi di igiene pubblica del dipartimento della prevenzione della Asl offrono gratuitamente e senza prenotazione la vaccinazione antitetanica, sia come ciclo primario che eventuale richiamo ogni 10 anni. L'Azienda sanitaria ha disposto un piano straordinario per abitanti e soccorritori per prevenire infezioni da tetano.

Nell'alluvione hanno perso la vita otto persone.

"Sul fronte dei rifiuti l'attività è molto complessa, possiamo confermare che nell'arco di 7-8 giorni a Stabbia e a Fucecchio si libereranno tutte le strade grazie all'intervento dei mezzi di Alia e di tutti i volontari. A Campi Bisenzio ci vorrà più tempo. Stiamo parlando solo per la zona di Campi di circa 30mila tonnellate di rifiuti da raccogliere. In tutto sull'area metropolitana siamo su circa 35mila tonnellate. Alia ha già messo in campo 52 mezzi, ne arriveranno altri", ha comunicato oggi il sindaco di Firenze Dario Nardella. "Devo ringraziare i volontari che stanno dando una grande mano - ha aggiunto -. Case Passerini per ora non è utilizzabile, ora non è funzionale a causa dell'acqua, ma questo non sta provocando problemi sulla raccolta dei rifiuti a Firenze perché questi vengono portati sull'altro impianto di proprietà di Alia, a Prato. La raccolta dei rifiuti ingombranti è l'aspetto più impattante dell'emergenza. Ringrazio i cittadini che fanno la differenziazione tra rifiuti pericolosi e elettromestici Raee. Quando è possibile invitiamo i cittadini a farlo, questo velocizza le operazioni di pulizia delle strade. Le ordinanze del commissario Giani ci sono di aiuto perché semplificano le procedure. Sono rimasto colpito e commosso di questo moto di solidarietà, anche dei nostri studenti. È una delle pagine più belle di questa emergenze".

L'alluvione in Toscana? Un evento che si verifica una volta ogni 100 anni

"Le zone di Prato, Pistoia e Lucca sono le più urbanizzate. L'evento meteo di questo inizio novembre è stato impressionante: allagamenti e esondazioni in zone urbanizzate, cumulate di pioggia di anche 160 mm in 3 ore, rapidi aumenti dei livelli idrometrici anche di 4-5 metri nei corsi d'acqua, con tempi di risposta analoghi alla durata delle precipitazioni". A spiegarlo il professor Federico Preti, docente di Idraulica Agraria e sistemazioni idraulico - forestali dell'Università di Firenze e presidente nazionale dell'Associazione Italiana di Ingegneria Naturalistica (Aipin). "È vero che abbiamo precipitazioni intense e localizzate più frequenti, passando di colpo da siccità a alluvioni- prosegue- ma da cosa dipende il rischio idrogeologico, che io ormai chiamerei 'idrogeoedilizio'? Dalla pericolosità, che ci dice quanto è elevata la possibilità che si verifichi un tale tipo di evento, ovvero quanti anni possono passare tra esso e un altro di pari o maggiore intensità, nel caso in esame si è parlato di tempo di ritorno di 50-100 anni".