Vaccini aggiornati: lunedì 12 settembre partono le prenotazioni

"Da lunedì può iniziare a livello regionale la prenotazione" dei nuovi vaccini bivalenti. Lo ha detto il direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), Nicola Magrini, durante la conferenza stampa sulla prosecuzione della campagna vaccinale contro il Covid-19 in corso al Ministero della Salute. Dall'inizio della prossima settimana sarà dunque "possibile prenotare le dosi e somministrarle" ha aggiunto Magrini, sottolineando che "l'arrivo di un nuovo vaccino dovrebbe rafforzare anche il convincimento per chi deve fare la quarta dose per via dell'età o perché presentino altre patologie".

Come funzionano i nuovi vaccini e chi deve farli

I vaccini bivalenti di Moderna e Pfizer contengono due molecole di mRNA che recano le istruzioni per produrre temporaneamente sia la proteina spike della variante originale di SARS-CoV-2 che di Omicron BA.1. I vaccini bivalenti o polivalenti non sono una novità: quelli antinfluenzali sono vaccini trivalenti o quadrivalenti, coprono cioè da più ceppi contemporaneamente.

I vaccini aggiornati contro Omicron, si legge nella circolare del ministero della Salute, sono raccomandati in via prioritaria a due categorie di persone:

a tutti i soggetti con più di 12 anni che non hanno ancora fatto la terza dose;

a coloro che sono ancora in attesa di ricevere la seconda dose di richiamo, "in base alle raccomandazioni e le tempistiche" previste dalla circolare n° 32664 del 11/07/2022" inclusi operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza. La somministrazione del nuovo vaccino viene raccomandata ai "fragili" e a tutte le persone con più di 60 anni che non hanno ancora fatto la quarta dose. In entrambi i casi il vaccino potrà essere somministrato "purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall'ultima infezione successiva al richiamo".

Nel corso della conferenza stampa, Magrini ha evidenziato che "i booster aggiornati sono per le categorie a rischio evidenziate dalla circolare che hanno la priorità nelle vaccinazioni, ma chi vuole può farli". Insomma, tutti coloro che lo vorranno possono ricevere i nuovi vaccini adattati ad Omicron.

Locatelli: "I vaccini aggiornati sono efficaci anche contro Omicron 4 e 5"

"I vaccini bivalenti", ha detto in conferenza stampa il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), Franco Locatelli, "hanno una qualità nella loro piattaforma flessibile. Il vaccino aggiornato contro" Omicron "BA.1 si è dimostrato in grado di generare una risposta degli anticorpi neutralizzanti contro la variante BA.1, ma anche contro BA.4 e BA.5, il 90% dei ceppi isolati in Italia. Sono quindi vaccini largamente utili nella prevenzione e nello sviluppo della malattia grave e nel prevenire il rischio di eventi fatali. La raccomandazione che le istituzioni fanno è quella di dare una ulteriore continuità alla campagna vaccinale secondo le indicazioni della circolare del ministero della Salute".