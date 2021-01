La rivincita della Campania sui vaccini. De Luca: "Abbiamo già finito le dosi"

In Campania la campagna vaccinale è partita sotto i migliori auspici. Il governatore De Luca, spesso criticato per la gestione dell’emergenza Covid, ha annunciato di aver già finito le dosi del vaccino Pfizer-BioNTech inviate alla regione. E reclama nuove forniture. "Questa sera le aziende sanitarie si fermano per mancanza di vaccini" ha spiegato il governatore. "È questo l'esito di una distribuzione fatta in modo sperequato nei giorni scorsi".

"Ho segnalato il problema al commissario Arcuri, sollecitando un invio immediato" ha detto ancora De Luca. "Martedì dovrebbero arrivare nuove forniture, ed è necessario che questo avvenga, riequilibrando i nostri quantitativi. Così come è necessario e urgente l'invio di personale aggiuntivo per le vaccinazioni, per far fronte alla situazione di forte sottodimensionamento del nostro personale nella quale si sta lavorando".

De Luca ha poi ringraziato “tutte le strutture sanitarie per i risultati straordinari conseguiti pure in carenza di personale. La campagna vaccinalesarà nei prossimi mesi la nostra priorità, per portare la Campania fuori dall'epidemia e verso una vita normale".

Finora la Campania è in testa nella classifica delle iniezioni in percentuale alle dosi consegnate. Stando alla dashboard del Ministero della Salute, sono stati inoculati l'89,5% dei vaccini arrivati alle Asl. Una delle regioni che sta facendo peggio è invece la Lombardia ferma al 38%.

Regioni Somministrazioni Consegne % Campania 60001 67020 89.5 Veneto 63690 77900 81.8 Toscana 41800 52295 79.9 Umbria 7832 9835 79.6 Sicilia 58584 78685 74.5 Prov. Aut. Trento 7117 9850 72.3 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 1423 1970 72.2 Lazio 62522 87730 71.3 Emilia-Romagna 61570 87750 70.2 Puglia 33887 48280 70.2 Marche 12370 17750 69.7 Sardegna 13642 19680 69.3 Abruzzo 10835 15735 68.9 Molise 2958 4925 60.1 Basilicata 4537 7905 57.4 Friuli-Venezia Giulia 13822 24640 56.1 Liguria 16830 30545 55.1 Piemonte 43068 82810 52 Calabria 10061 25630 39.3 Lombardia 58454 153720 38 Trentino-Alto Adige/Südtirol 4795 13795 34.8

Anche in una regione virtuosa come la Campania non è mancata però qualche critica per le file e le lunghe attese di medici e infermieri al vaccine center della Mostra d'Oltremare, di Napoli. Le imamgini hanno fatto il giro dei social, ma a giudicare dal risultato la pazienza degli operatori sanitari ha dato i suoi frutti. Oltre alla Campania anche Toscana, Veneto e Umbria rischiano lo stop alla campagna vaccinale per mancanza di forniture. Intanto la prossima settimana saranno consegnate alle regioni le prime 100mila dosi del vaccino di Moderna. Secondo quanto si apprende, le prime 47mila dosi arriveranno fra lunedì e martedì, il resto qualche giorno dopo. La distribuzione del vaccino Moderna entrerà a regime dall'ultima settimana di gennaio quando le dosi saranno consegnate a Pratica di Mare per un totale di 764mila dosi entro fine febbraio.