"Il vaccino aggiornato Covid sarà gratis per tutti"

Il vaccino anti-Covid aggiornato sarà offerto gratuitamente a tutti cittadini che vogliano sottoporsi alla somministrazione, e non soltanto alle categorie indicate nell'ultima circolare del ministero della Salute. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo al Tg1 che andrà in onda stasera alle ore 20.00. Il vaccino sarà dunque offerto gratuitamente anche alle persone per le quali non è raccomandato nell'ultima circolare del 14 agosto, ma che vogliano effettuarlo.

I nuovi vaccini aggiornati contro il Covid e l'antinfluenzale

I nuovi vaccini aggiornati contro le varianti Xbb circolanti di Omicron arriveranno entro due settimane e la campagna vaccinale anti-Covid e antinfluenzale partirà dagli inizi di ottobre 2023. Le due vaccinazioni, antinfluenzale ed anti-Covid, potranno essere effettuate nella stessa seduta vaccinale. Inizialmente, il nuovo vaccino contro il Covid era rivolto a over-60, soggetti fragili, donne in gravidanza e operatori sanitari.

Ema autorizza nuovo vaccino Moderna contro "Kraken"

L''Agenzia europea del farmaco (Ema) ha autorizzato l'immissione in commercio del vaccino anti-Covid di Moderna aggiornato a XBB.1.5, la variante denominata "Kraken". Il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell'ente regolatorio ha raccomandato oggi, giovedì 14 settembre 2023, l'autorizzazione per il nuovo prodotto, che diventa così il secondo vaccino adattato per coprire la famiglia di varianti più diffusa, a ricevere l'ok dell'agenzia Ue, dopo quello prodotto da Pfizer-BioNTech.

'Spikevax XBB.1.5', questo il nome del nuovo vaccino, può essere somministrato a partire dai 6 mesi di età. "In linea con le precedenti raccomandazioni di Ema ed Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie - spiega l'ente regolatorio Ue in una nota - gli adulti e i bambini a partire dai 5 anni di età che necessitano di vaccinazione dovrebbero ricevere una singola dose di Spikevax XBB.1.5, indipendentemente dalla loro storia vaccinale contro Covid-19. I bambini dai 6 mesi ai 4 anni, invece, possono ricevere una o due dosi a seconda che abbiano o meno completato un ciclo di vaccinazione primaria, o che siano o meno stati contagiati in precedenza da Sars-CoV-2".

"Il vaccino - precisa l'Ema - ha anche prodotto una risposta immunitaria contro una serie di altri ceppi del virus di Covid-19, inclusa la sottovariante Omicron XBB.1.16 attualmente in circolazione", ribattezzata Arturo sui social. L'Ema invierà ora la raccomandazione del Chmp alla Commissione europea, per una decisione giuridicamente vincolante a livello Ue.

Gli effetti collaterali sono generalmente lievi e di breve durata: comprendono arrossamento, dolore e gonfiore nel sito di iniezione, stanchezza, brividi, febbre, linfonodi ingrossati o dolenti sotto il braccio, mal di testa, dolori muscolari e articolari, nausea (sensazione di malessere) e vomito. Effetti collaterali più gravi possono verificarsi raramente.

Come per gli altri vaccini contro il Covid, saranno le autorità nazionali degli Stati membri dell'Ue a determinare "come utilizzare questo vaccino nelle campagne di vaccinazione nazionali, tenendo conto di fattori quali i tassi di infezione e di ospedalizzazione, il rischio per le persone vulnerabili e la disponibilità del prodotto". In Italia la decisione spetta all'Agenzia italiana del farmaco (Aifa).

