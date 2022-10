Covid, ok dell'Ema al vaccino per bambini under 5. Bassetti: "Non lo raccomanderei"

Via libera dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) all?uso dei vaccini mRna contro il Covid nei bambini under 5, in particolare dai 6 mesi di età ai 4 anni per Comirnaty, il vaccino Biontech-Pfizer, e dai 6 mesi a 5 anni per Spikevax, il vaccino di Moderna. "I benefici superano i rischi", ha concluso il comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Ema. Questi due vaccini sono già approvati sia negli adulti che nei bambini di età compresa rispettivamente tra 5 e 6 anni. "Rispetto alle dosi per le fasce di età già autorizzate - spiega Ema - le dosi di entrambi i vaccini in queste nuove fasce di età più giovani saranno inferiori".

Bassetti: "Vaccino per bambini under 5 serve a poco"

"Andava bene nel 2021, ho sempre sostenuto la vaccinazione nei giovani ma questo non lo raccomanderei" ha dichiarato all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova. "Io credo che questo vaccino, giusto ma nel momento sbagliato, serve a poco, in questo momento dobbiamo dedicarci alle persone anziane e fragili con quelli aggiornati. L'approvazione dell'Ema ? specifica Bassetti - arriva dunque in un momento in cui serve davvero a poco e non credo che vada raccomandata la vaccinazione ai bambini con questo vaccino. Andava bene nel 2021, oggi mi sembra vecchio. Io ho sempre sostenuto la vaccinazione per i ragazzi ma in un momento come questo, con il virus che causa forme meno impegnative di malattia, non mi sentirei di consigliare a tutti i bambini under 5 l'immunizzazione. Se fosse un vaccino aggiornato, potrebbe essere utile", conclude l'infettivologo.

Vaccini, via libera dell?Ema a booster Moderna contro Omicron 4 e 5

Arriva poi l?ok all?suo del vaccino di Moderna Spikevax* adattato alle varianti Omicron 4 e 5 per chi è già vaccinato. L'Agenzia europea del farmaco ha raccomandato di autorizzare un nuovo vaccino adattato Spikevax (Moderna) contro le sottovarianti Omicron BA.4 e BA.5 per l'uso in persone già vaccinate di età pari o superiore a 12 anni.