Milioni di italiani hanno "dimenticato" il vaccino anti Covid

La campagna vaccinale anti Covid rimane al palo: quasi 7 milioni di persone non sono vaccinate, di cui 2,87 non immunizzate ma guarite e temporaneamente protette e altre 4,6 milioni sono senza la terza dose. Precipitano le somministrazioni per la quarta dose di immunocompromessi (-19,3%) e altri fragili (-17,5%). È il monitoraggio della fondazione Gimbe a rilevarlo nella settimana 25-31 maggio. Sostanzialmente ferme le percentuali di chi ha ricevuto almeno una dose di vaccino (88,1% della platea) e di chi ha completato il ciclo vaccinale (86,6% della platea).

Se le curve epidemiologiche - grazie anche alla stagione estiva - sono in costante calo, c'è preoccupazione per l'autunno quando si attende una nuova ondata di contagi (si spera senza gravi sintomi) legati all'infezione da Sars-Cov-2.

"Sono pochissimi nuovi vaccinati, sostanzialmente ferme le terze dosi - spiega il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta - Addirittura calano le quarte dosi nelle persone più vulnerabili che, invece, richiedono una spinta sull’acceleratore per tre ragioni: il declino della copertura vaccinale sulla malattia grave dopo 120 giorni, l’aumento del tasso di mortalità negli anziani, in particolare over 80 già vaccinati con tre dosi, e il consolidamento delle prove di efficacia del secondo booster nel ridurre ospedalizzazioni e decessi".

Abbassare la guardia sul lato della prevenzione potrebbe essere un errore come evidenzia anche il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano, che spiega come siamo in una "fase di transizione del Covid tra l'andamento pandemico, che speriamo stia terminando, e quello endemico della convivenza con il virus" afferma ad Affaritaliani.it. "Abbandonare le protezioni fa sì che aumenti di nuovo il serbatoio dei soggetti suscettibili e, insieme al ritorno del freddo dal prossimo autunno, lascia pensare che ci sarà una risalita del Covid che ruberà il posto all'influenza stagionale".

Ma l'obbligo vaccinale?

Nonostante la legge sull’obbligo vaccinale quindi almeno 3,3 milioni di over 50 sono non in regola, cioè circa il 12% del totale. Il decreto resta infatti in vigore fino al 15 giugno e non dovrebbe essere prorogato. Intanto l'agenzia delle entrate ha inviato le prime multe da 100 euro e richieste di accertamento destinato a chi non era in regola il 15 febbraio scorso. Con l'obbligo destinato a decadere, l’unica eccezione -già prevista- riguarderà i lavoratori del sistema sanitario, per i quali l’obbligo vale fino al 31 dicembre.

Quanto alle mascherine il governo dovrà decidere se mantenere l'obbligo per i mezzi di trasporto e per gli spettacoli e gli eventi sportivi al chiuso: l'orientamento del ministro della Salute Roberto Speranza è quello di evitare un "liberi tutti".