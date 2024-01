Secondo l'Oms in Europa i vaccini anti-Covid hanno evitato 1,4 milioni di morti: "Prove inconfutabili"

Solo in Europa i vaccini contro il Covid hanno salvato 1,4 milioni di vite. Lo sostiene l'Organizzazione mondiale della sanità che cita un nuovo studio sulla mortalità condotto dall'Oms Europa e parla di "prove inconfutabili" a proposito dell'efficacia degli stessi vaccini. A presentare i dati è stato Hans Kluge, direttore dell'ufficio regionale dell'Oms Europa, durante un briefing con la stampa. Nel complesso, tra dicembre 2020 e marzo 2023 i vaccini anti-Covid avrebbero ridotto la mortalità del 57% nella regione europea e le prime dosi di richiamo da sole avrebbero salvato circa 700mila vite. Senza vaccini, ha detto Kluge, "il bilancio cumulativo delle vittime censite nella regione europea avrebbe potuto essere di circa 4 milioni, forse anche più alto. La nostra analisi su 34 Paesi ha inoltre rilevato che oltre il 90% delle vite salvate erano persone di età superiore ai 60 anni".

"Pensateci e basta" esorta il direttore di Oms Europa. "Oggi nella nostra regione sono 1,4 milioni le persone, per la maggior parte anziane, che sono qui e possono godersi la vita con i propri cari perché hanno preso la decisione fondamentale di vaccinarsi contro il Covid. Questo è il potere dei vaccini. Le prove sono inconfutabili". E per questo, aggiunge Kluge, "la raccomandazione dell'Oms è che le persone a più alto rischio per Covid continuino rivaccinarsi da 6 a 12 mesi dopo la loro dose più recente". Fra chi deve fare i richiami periodici, ricorda, ci sono "gli anziani, le donne incinte, le persone immunocompromesse e quelle con malattie croniche significative, nonché gli operatori sanitari che lavorano in prima linea".

L'influenza dilaga in tutta Europa: "Casi quadruplicati"

Nel corso del briefing Kluge ha parlato anche dell'impennata dei casi di influenza registrati quest'anno. "In tutta la regione europea nelle ultime due settimane si è osservato un aumento del 58% dei ricoveri segnalati per influenza e un aumento del 21% dei ricoveri in terapia intensiva rispetto alle due settimane precedenti. I casi di influenza sono quadruplicati tra novembre e dicembre" ha detto il rappresentate dell'Oms, specificando che "come previsto, i gruppi più colpiti dalla malattia grave sono gli over 65 e i giovanissimi". Kluge ha espresso grande "preoccupazione per le segnalazioni di pressioni localizzate sugli ospedali e di sovraffollamento nei pronto soccorso a causa della confluenza di virus respiratori circolanti". Ad oggi, ha concluso, "38 Paesi della regione hanno segnalato l'inizio dell'epidemia di influenza stagionale".