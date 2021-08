Da oggi ci si può vaccinare senza prenotazione

Da oggi, lunedì 16 agosto, chi ha tra i 12 e i 18 anni potrà vaccinarsi contro il Covid-19 anche senza prenotare, anche se è consigliato farlo. In linea con quanto indicato dal commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Figliuolo, sarà possibile accedere ai centri vaccinali senza prenotazione per incentivare la vaccinazione delle fasce più giovani in vista della riapertura delle scuole. Le sedute ad accesso libero sono pensate per chi ancora non ha iniziato il ciclo vaccinale. Chi ha già fatto la prima dose dovrà rispettare l’appuntamento della seconda, secondo gli intervalli di tempo previsti dalla tipologia del vaccino.

I minori interessati dovranno presentarsi a uno qualsiasi dei centri vaccinali aziendali secondo i consueti orari di apertura con documento di identità e tessera sanitaria, accompagnati da entrambi i genitori oppure da uno solo con delega o autocertificazione dell'impossibilità per il secondo genitore di essere presente.