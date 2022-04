Vaccini Covid, da domani si comincia con la quarta dose

Domani inizia una nuova fase della campagna vaccinale italiana contro il Covid. In alcune regioni italiane inizierà la somministrazione delle quarte dosi di vaccino contro il Covid. Ulteriori informazioni arriveranno dalla conferenza stampa di domani con il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli, il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) Nicola Magrini e il direttore generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute Gianni Rezza.

Chi dovrà fare la quarta dose

Solo una parte della popolazione italiana dovrà fare la quarta dose, per ora. La quarta dose non è altro che un richiamo del ciclo di vaccinazione, ormai considerato completo con le tre dosi (escludendo le persone che hanno avuto il Covid). Secondo la circolare del Ministero della Salute, la quarta dose spetta a tutti gli over 80, agli ospiti delle Rsa e ai fragili tra i 60 e i 79 anni di età. Fanno parte dei fragili le persone che hanno una o più malattie della tabella sottostante:

I vaccini utilizzati saranno quelli basati sull'mRna, ossia quelli prodotti da Pfizer/BioNTech e Moderna e si potranno somministrare come quarta dose quattro mesi dopo la somministrazione della terza dose di richiamo. La quarta dose non è invece prevista per chi ha contratto il Covid dopo la terza dose di richiamo. Le quarte dosi erano già iniziate per gli immunocompromessi: al momento è stato coperto l'8% circa di una platea di circa 791mila persone.

In quali regioni si inizia con la quarta dose di vaccino

Intanto, da domani partiranno le prime somministrazioni delle quarte dosi. Le prime regioni in cui si inizia sono il Lazio e l'Abruzzo. Nel Lazio, la Asl di Rieti ha comunicato che procederà alla somministrazione del richiamo anche nelle Rsa del territorio. A partire dai prossimi giorni sarà possibile prenotare sul portale oppure presso il proprio medico di medicina generale o le farmacie Successivamente si aggiungeranno le altre Asl regionali. In Abruzzo, l'Assessorato regionale alla Sanità ha specificato che l'accesso agli hub vaccinali sarà volontario e senza necessità di prenotazione. Presumibilmente entro la fine di aprile o l'inizio di maggio sarà possibile ricevere la quarta dose di vaccino in tutte le altre regioni d'Italia.