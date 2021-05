Riaprono le discoteche nelle regioni bianche e Figliuolo le rilancia per gli open day vaccinali

Le discoteche come hub per vaccinare i più giovani: una proposta che viene dagli stessi esercenti e su cui si esprimerà il Cts. Intanto da lunedì 31 maggio riaprono anche i locali ma con delle particolari limitazioni in attesa delle "serate test"

Discoteche aperte per le tre Regioni che dovrebbero finire in zona bianca da lunedì 31 maggio: i governatori di Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna stanno preparando tre ordinanze che consentirebbero la ripresa di tutte le attività oggi chiuse per i provvedimenti anti Covid e tra le riaperture vi sono anche le attività di weeding e appunto le discoteche.

Il provvedimento prevede tuttavia l'autorizzazione solo per i servizi di bar e ristorante, ma non sarà possibile ballare in pista.

Si terranno invece il 12 giugno (e non più il 5) i due eventi test nella discoteca 'Praja' di Gallipoli e 'Fabrique' di Milano per capire se sarà possibile riaprire i locali da ballo in presenza di assembramenti. Ai duemila selezionati ospiti della serata test sarà chiesto di sottoporsi al tampone nelle 36 ore precedenti l'ingresso nel locale e solo il test negativo potrà poi sbloccare il biglietto da acquistare online. Una settimana dopo l'evento tutti i presenti alla serata dovranno effettuare un nuovo tampone per verificare se sono ancora negativi. Non è previsto, per entrambe le discoteche, il distanziamento sociale mentre la mascherina dovrà essere indossata solo al Fabrique visto che si tratta di un locale al chiuso.

Figliuolo: "Valutare vaccini in discoteca"

Intanto la struttura Commissariale per l'Emergenza di Francesco Figliuolo ha trasmesso "per le valutazioni di competenza" una mail indirizzata al Comitato tecnico scientifico e alle Regioni sulla "possibile riapertura in sicurezza del settore dell'intrattenimento". Inoltre il commissario ha chiesto una valutazione circa la disponibilità degli utenti del settore a poter contribuire attivamente alla campagna vaccinale nazionale anti Covid-19.

Nei giorni scorsi il presidente del Silb-Fipe, l'associazione intrattenimento di Ballo e Spettacolo, Maurizio Pasca, aveva offerto la sua disponibilità ad organizzare open day per i vaccini anche nelle discoteche in vista di eventi estivi, affinché nella campagna vaccinale potessero essere raggiunti sempre più giovani.