L'ordinanza di Figliuolo per non buttare le dosi di vaccino a fine giornata

Il commissario per l'emergenza Covid ha firmato il documento ufficiale che dispone che i vaccini residui, se non conservabili, vengano somministrati eccezionalmente, "per ottimizzarne l'impiego evitando sprechi" a soggetti disponibili al momento

Il commissario per l'emergenza Covid, generale Francesco Figliuolo, ha firmato l'ordinanza che dispone che i vaccini residui a fine giornata, se non conservabili, vengano somministrati eccezionalmente, "per ottimizzarne l'impiego evitando sprechi" a soggetti disponibili al momento, secondo l'ordine di priorità individuato dal piano nazionale sui vaccini.

Vaccini, la questione delle dosi buttate a fine giornata

"Voglio approfondire la questione delle dosi buttate. Bisogna utilizzare il buonsenso: se ci sono le classi prioritarie che possono utilizzarlo bene, altrimenti si va su classi vicine o sennò su chiunque passa va vaccinato. Questo bisogna fare" aveva detto domenica il commissario straordinario all'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, ospite a 'Che Tempo che fa', dopo le polemiche che in queste settimane sono nate sugli episodi registrati nei centri di vaccinazione con dosi date a parenti e amici, o sulle dosi di vaccino buttate a causa delle disdette.

Il pragmatismo si fa strada. Le indicazioni originarie, ovvero immunizzare solo chi è nella lista di giornata, vengono superate dall'ordinanza di Figliuolo. Nei fatti già la regione Lazio, che si sta dimostrando tra le più performanti nella campagna vaccinale, aveva copiato la strategia di Israele con la formazione della lista di riserva. I vaccini a mRna infatti una volta preparati devono essere somministrati e non posso essere più conservati. Da qui il caso di molte dosi inutilizzate e quindi buttate via. Da qui la decisione del commissario di coinvolgere anche altre categorie rimaste al di fuori degli elenchi, rispettando comunque, quando possibile, le priorità.

La sospensione del vaccino AstraZeneca in Italia

La notizia che trova oggi maggiore spazio sulle prime pagine dei quotidiani resta la sospensione del vaccino AstraZeneca da parte delle autorità di vari Paesi europei. Una sospensione a "carattere cautelare" mentre "ci sono altri vaccini" che posso essere utilizzati ha ricordato il ministro del Lavoro Andrea Orlando. "Siamo di fronte a una cautela necessaria per non correre rischi ingiustificati". Se il vaccino AstraZeneca "come speriamo sarà utilizzabile riprenderemo il programma con una tabella in ritardo di qualche giorno, se non sarà così avremo altri strumenti per affrontare la pandemia".

"500mila somministrazioni al giorno" di vaccino Covid per arrivare a immunizzare almeno "l’80% della popolazione entro il mese di settembre". E' l'obiettivo indicato il piano del Commissario straordinario Generale Francesco Paolo Figliuolo per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale anti-coronavirus. Bisognerà attendere le decisioni delle autorità preposte sulla sorte del vaccino AstraZeneca, che arriveranno probabilmene nel giro di 48 ore, per capire se il piano Figliuolo potrà ragionevolmente essere rispettato. Per il "potenziamento della rete vaccinale esistente che conta attualmente 1733 punti vaccinali (dato in crescita)", il piano vaccinale nazionale prevede "l'allestimento di nuovi centri per i quali potranno eventualmente essere utilizzati siti produttivi, le aree della grande distribuzione, le palestre, le scuole, le strutture di associazioni e della Conferenza Episcopale Italiana".

Disabili gravi e i loro assistenti, obesi, diabetici, ipertesi e persone che soffrono di patologie neurologiche o respiratorie. Sono alcuni dei gruppi di che potranno avere un accesso prioritario al vaccino anti Covid in base al nuovo Piano presentato dal Ministero della Salute in collaborazione con la struttura del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid, l'Aifa, l'Iss e AGENAS.