Vaccini anti-covid, 69mila prime dosi nel giorno del Green pass obbligatorio

La campagna vaccinale prosegue in Italia: nella giornata di ieri, venerdì 15 ottobre, quella dell'entrata in vigore del Green pass obbligatorio sul lavoro, è stato registrato un aumento delle prime dosi rispetto alla scorsa settimana.

Secondo il primo aggiornamento di stamattina, sono infatti già 69mila circa le prime somministrazioni effettuate ieri, data di entrata in vigore dell’obbligo del Green pass nei luoghi di lavoro. Confrontando il dato giornaliero con quello di venerdì scorso, quando le prime dosi avevano raggiunto quota 58.661, si registra un differenziale di oltre diecimila somministrazioni. Lo sottolinea la struttura commissariale all'emergenza Covid guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo.

In Italia 46 milioni di vaccinati

Il numero totale di persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino ha superato quota 46 milioni, dato pari all’85,41% della platea vaccinabile, costituita dagli over 12. I vaccinati completi (con due dosi) sono invece 43,74 milioni, pari a circa l’81% della platea. Il numero totale di somministrazioni - secondo l’aggiornamento di stamattina - ha superato 87,3 milioni.

"L' Italia ha mille risorse, umane, tecniche e professionali, che insieme portano al successo. La campagna vaccinale in corso è un esempio di questo successo - ha scritto in un messaggio il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 gen, Francesco Paolo Figliuolo - Oggi abbiamo superato 87.3 milioni di somministrazioni e l'85% di cittadini hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. Questi dati ci collocano al sesto posto tra i paesi che hanno più di 20 milioni di abitanti. La salute dei cittadini deve sempre essere al centro dell'attenzione".