E quindi i vaccini hanno funzionato?

E quindi come sta andando la quarta ondata? Ora che la curva è in fase di flessione è forse utile fare un breve e parziale bilancio sul secondo inverno col Covid (e il primo con una parte consistente della popolazione vaccinata). Partendo ovviamente dai numeri. Dal 1° ottobre ad oggi le persone decedute a causa del virus sono state 21.309, decisamente meno rispetto alle 58.622 dell'anno precedente. Anche la pressione sugli ospedali quest'anno è stata meno pesante: il picco delle terapie intensive è stato raggiunto il 17 gennaio con 1.717 pazienti in condizioni critiche, mentre lo scorso inverno avevamo toccato i 3.848 ricoveri il 25 novembre.

Anche la curva dei ricoverati con sintomi si è mantenuta più bassa con un picco di 20.037 pazienti il 25 gennaio, laddove lo scorso anno avevamo sfiorato quota 35mila. Bisogna poi considerare che con l'arrivo della variante Omicron, vero e proprio spartiacque della quarta ondata, è aumentato il numero dei pazienti (non gravi) ricoverati "con il Covid" e "non per il Covid". Una conseguenza indiretta dell'impennata dei contagi provocata da questa variante: più aumentano le infezioni, maggiore è la probabilità che un paziente che si trova in ospedale per altri motivi entri in contatto con il virus.

Anche l'andamento dell'epidemia è stato diverso. Quest'anno la curva degli ospedalizzati si è mantenuta molto bassa fino a metà dicembre, mentre abbiamo un po' sofferto da quando Delta ha lasciato il campo a Omicron. Lo scorso anno c'era stata una violenta ondata tra ottobre e novembre, seguita da un calo e poi da un nuovo aumento degli ospedalizzati a inizio marzo.

È andato tutto bene? No. Inutile dire che l'arrivo dei vaccini ci ha illuso di poter chiudere i conti con la pandemia, o quantomeno derubricare il Covid a un fastidioso malanno di stagione. I dati però dicono ancora altro: come spiega Matteo Villa dell'Ispi tra il 2013 e il 2019, in Italia, l'influenza è stata associata a una media di 18.000 decessi annui. Come abbiamo visto da ottobre ad oggi abbiamo contato già più di 21mila morti dovuti al Covid. I vaccini ci hanno aiutato tantissimo, ma non siamo ancora tornati alla normalità.

Non va poi dimenticato che il Covid, tasso di letalità a parte, resta un'insidia per il funzionamento del sistema sanitario tant'è che anche quest'anno molti ospedali sono stati costretti a rinviare le operazioni di routine nei periodi di picco dell'epidemia. Non ne siamo ancora fuori, anche se rispetto a un anno fa di strada ne abbiamo fatta. Nell'interpretazione dei dati va infatti tenuto conto del "fattore chiusure": se oggi le restrizioni sono quasi inesistenti (almeno per i vaccinati), lo scorso anno tra coprifuoco, limiti agli spostamenti e zone a colori erano piuttosto severe. Con effetti devastanti per l'economia. I vaccini ci hanno permesso di tenere a bada il virus, tornare a crescere come Paese e riprenderci in parte la nostra vita. Non è poco, per nulla. Ma il virus è ancora qui. E il futuro resta una grande incognita.