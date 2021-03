Vaccini, Speranza: "Entro fine marzo arriveranno 4,5 milioni di dosi"

I vaccini ora ci sono. Dopo il milione di dosi Pfizer consegnate ieri alle Regioni "da qui alla fine di marzo ci aspettiamo oltre 4,5 milioni di dosi, e poi nel secondo trimestre oltre 50 milioni di dosi in arrivo e oltre 80 nel terzo trimestre". Lo ha chiarito il ministro della Salute Roberto Speranza rispondendo al Question time alla Camera sulle iniziative per garantire un adeguato livello di approvvigionamento dei vaccini ed un sistema certo ed efficace di somministrazione delle dosi sull'intero territorio nazionale.

"Le prossime settimane saranno quelle decisive - ha detto Speranza -, finalmente saranno soddisfatte le nostre esigenze e si potrà promuovere una vera accelerazione". Tra le dosi in arrivo ad aprile, ha affermato il ministro, "ci sarà anche un vaccino che oggi non è disponibile ma è approvato, J&J, che ha dalla sua la semplicità di essere efficace con una sola dose".

La tabella dei vaccini: quante dosi sono in arrivo

Le dosi di cui parla Speranza sono quelle indicate nella tabella contenuta nel piano vaccinale anti-Covid e aggiornata al 3 marzo:

Azienda DIC 2020 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre Astra Zeneca 5,35 10,04 24,77 Pfizer/Biontech dosi iniziali 0,46 7,35 8,76 10,79 Pfizer/Biontech dosi aggiuntive 6,64 6,64 Pfizer/Biontech 2° contratto dosi base 9,42 9,42 6,28 Johnson & Johnson (monodose) 7,31 15,94 3,32 Curevac 7,31 6,64 7,97 Moderna dosi iniziali 1,33 4,65 4,65 Moderna dosi aggiuntive 3,32 7,31 Moderna 2° contratto dosi iniziali 6 12,5 Totale 0,46 15,69 52,48 84,86 40,70

In linea di massima entro la fine di giugno dovrebbero arrivare circa 25 milioni di dosi Pfizer-BioNTech, 7,3 milioni da Johnson & Johnson e altri 4,65 da Moderna. AstraZeneca dovrebbe invece consegnare oltre 10 milioni di dosi. Diverso il discorso del vaccino a mRna di Curevac che è ancora in fase di sperimentazione e dovrebbe essere pronto a giugno. In tutto, senza contare Curevac, si tratta di circa 45 milioni di dosi.

Sulle consegne di Johnson & Johnson il ministro della Salute Speranza ha ribadito qualche giorno fa che "l'aspettativa è che già dopo la dopo la metà di aprile possano arrivare in Europa le prime dosi. E questo ci mette in una condizione oggettivamente diversa". Secondo il piano del commissarrio straordinario per l'emergenza coronavirus, generale Francesco Figliuolo, l'obiettivo è arrivare a 300mila inoculazioni al giorno a partire dalla prossima settimana e 500mila dalla terza decade di aprile. Ieri le somministrazioni sono state poco più di 200mila.

Il report sui vaccini aggiornato

Al 24 marzo all'Italia sono state consegnate circa 9,9 milioni di dosi, mentre le somministrazioni sono state 8.346.445.