I nuovi vaccini in arrivo contro Omicron 4 e 5

Pfizer e BioNTech hanno presentato domanda alla Food and Drug Administration degli Stati Uniti la richiesta di autorizzazione all'uso di emergenza del vaccino anti-Covid bivalente adattato per Omicron

4 e 5. A darne notizia sono le due aziende in una nota. "Pianifichiamo di completare la presentazione all'Agenzia europea del farmaco europea Ema" della richiesta di autorizzazione condizionata all'immissione in commercio "nei prossimi giorni", aggiunge via Twitter il presidente e Ceo di Pfizer. Le due case farmaceutiche hanno avviato una sperimentazione clinica e dovrebbero presto presentare una domanda di autorizzazione all'Ema, che potrebbe procedere con un'approvazione rapida in autunno.

La domanda presentata negli Usa include i dati clinici del vaccino bivalente adattato per Omicron BA.1 e i dati preclinici e di produzione del vaccino bivalente adattato a Omicron BA.4/BA.5. Il vaccino bivalente contiene mRna che codifica per la proteina spike originale di Sars-CoV-2, presente nel vaccino originario di Pfizer-BioNTech, insieme all'mRna che codifica per la proteina spike della variante Omicron 4 e 5.

I dati preclinici, si legge nella nota diffusa dalle aziende, "hanno mostrato che una dose booster del vaccino bivalente adattato a Omicron BA.4/BA.5 genera una forte risposta anticorpale neutralizzante contro le varianti Omicron BA.1, BA.2 e BA.4/BA.5, così come per il ceppo originario. Uno studio clinico che esaminerà la sicurezza, la tollerabilità e l'immunogenicità del vaccino bivalente Omicron BA.4/BA.5 in over 12 dovrebbe partire questo mese.