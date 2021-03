Cosa non sta funzionando sui vaccini

Il caos in Lombardia sugli sms sbagliati e le dosi che mancano in tutta Italia. Siamo fermi a 200mila somministrazioni al giorno. L'incontro a Palazzo Chigi e il piano di Draghi in Europa: cosa sta succedendo

Partita con lentezza, la campagna vaccinale in Italia procede ancora a singhiozzo. Il governo ha intenzione di imprimere una netta accelerazione alle inoculazioni, arrivando a mezzo milione di dosi al giorno secondo il piano elaborato dal generale Francesco Paolo Figliuolo nominato commissario all'emergenza al posto di Domenico Arcuri dal premier Mario Draghi, ma malgrado gli annunci la situazione per ora non migliora. E anche in questa settimana la media massima delle somministrazioni dei vaccini in Italia non potrà andare oltre le 200mila dosi al giorno. Numeri molto bassi per far fronte alla corsa del virus con le varianti più contagiose.

Il calcolo, che emerge anche da una verifica fatta con il commissaro Figliuolo, è stato eseguito in base alla disponibilità di dosi attuali e quelle previste in arrivo nei prossimi sette giorni. Già attualmente la capacità di inoculazione nelle varie strutture del Paese sarebbe invece già di circa il doppio rispetto alle quantità di fiale a disposizione.

Vaccini in Italia: cosa non sta funzionando

L'Italia, come altri Paesi europei, sui vaccini non corre, anzi. Basti pensare che una delle regioni più virtuose - il Lazio - ha effettuato in totale finora circa 800mila somministrazioni, quante quelle fatte dalla Gran Bretagna in sole 24 ore. Tra le opzioni vagliate dal governo per ridurre i ritardi sul programma di vaccinazioni c'è anche quella di coinvolgere i medici, supportati da specifiche équipe, per somministrare il vaccino all'interno delle farmacie, ma il problema principale è che non abbiamo al momento abbastanza dosi per poter accelerare. In attesa del siero monodose Johnson&Johnson, nel weekend sono arrivate 330mila dosi di Moderna, mentre nei prossimi giorni è previsto l'arrivo di nuovi stock di Pfizer e AstraZeneca.

Ci sono problemi anche sulla capacità di somministrare i vaccini. Alcune regioni procedono a rilento, tanto che sui 9.577.500 di dosi consegnate finora sono solo 7.841.399 quelle somministrate. Quasi due milioni di dosi restano in frigo, per non parlare del "caso Lombardia" dove ieri un malfunzionamento delle prenotazioni per il vaccino anti covid gestite da "Aria", società della regione, ha causato un vuoto di centinaia di persone, appartenenti perlopiù al mondo della scuola, che non si sono presentate dato che non avevano ricevuto l'sms per l'appuntamento. Il governatore Attilio Fontana ha chiesto al cda della società di fare un passo indietro: se ciò non avverrà il consiglio sarà azzerato e affidato a un nuovo dirigente.

L'incontro a Palazzo Chigi e il piano di Draghi in Europa per i vaccini

Ecco perché il governo sta pensando di intervenire con task force di militari e Protezione civile per supportare i territori più in difficoltà. Oggi è in programma un incontro a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Mario Draghi, il commissario Figliuolo e il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio. Il vertice dovrebbe servire proprio a fare il punto sul piano di vaccinazioni, anche alla luce della disomogeneità nella somministrazione delle dosi nelle varie regioni.

Ma Draghi si sta muovendo per un cambio di passo anche sul fronte europeo. Nel Consiglio europeo in programma giovedì prossimo, facendo asse con Francia e Germania, il premier italiano incalzerà la presidente della Commissione Ursula von der Leyen chiedendo di imprimere un'accelerazione sull'approvvigionamento delle fiale dopo lo stop di AstraZeneca durato qualche giorno e i ritardi delle forniture. È necessario cambiare marcia, mettendo da parte le timidezze europee nelle contrattazioni con le case farmaceutiche avute nel recente passato.

Le regioni che vaccinano di più

Ad oggi sono 7.841.399 gli italiani a cui è stata somministrata almeno la prima dose di vaccino, mentre sono 9.577.500 le dosi consegnate in tutto il Paese, con una percentuale dell'81,9% di vaccini fatti su quelli consegnati. Sono 2.489.051 gli italiani che hanno già avuto inoculata sia la prima che la seconda dose. I numeri sono quelli del report sul sito del governo aggiornato alle 6 di oggi 22 marzo. Ecco quali sono le regioni che hanno somministrato più dosi: