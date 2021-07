Fragili ancora scoperti dalla variante Delta: le regioni in ritardo sui vaccini

In Sicilia il 22,6% degli over 60 aspetta ancora la prima dose, il 19% in Alto Adige e Calabria, il 18% in Friuli Venezia Giulia.

I timori per la circolazione in Italia della variante Delta riguardano oltre 5 milioni di over 60 che non hanno completato il ciclo vaccinale e che quindi risultano scoperti. È il vero tallone d'Achille della campagna vaccinale: il rischio di malattia grave per soggetti fragili ancora sprovvisti di una adeguata copertura.

In dettaglio, 2,29 milioni (12,8%) non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose di vaccino con rilevanti differenze regionali: in Sicilia il 22,6% degli over 60 aspetta ancora la prima dose, 10 punti in più della media nazionale. Inoltre oltre 3,46 milioni (19,4%) devono completare il ciclo dopo la prima dose: 2.495.962 con AstraZeneca, 837.052 con Pfizer-BioNTech, 128.878 con Moderna.

Peraltro, il trend di somministrazione delle prime dosi per fasce di eta' conferma ormai l'appiattimento delle curve degli over 80 e delle fasce 70-79 e 60-69 e registra una flessione da oltre 4 settimane per la fascia 50-59 anni e da circa 2 settimane per la fascia 40-49, seppure con notevoli differenze nelle percentuali di copertura tra le varie classi anagrafiche.

Come ricorda Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della fondazione Gimbe, i dati provenienti dall'Inghilterra e da Israele confermano l'elevata efficacia del ciclo vaccinale completo, ma serve la seconda dose. Negli over 50, soprattutto nella fascia 50-59 e 60-69, è evidente l'esitazione vaccinale, in particolare per i vaccini a vettore adenovirale, frutto di fake news e di una comunicazione istituzionale incapace di trasmettere il profilo rischio-beneficio della vaccinazione che puo' variare in relazione al contesto epidemiologico. Inoltre, nonostante i proclami, una vera strategia di chiamata attiva non e' mai decollata a livello nazionale.