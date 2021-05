Arriva il "patto Salva-Vacanza": le Regioni che somministreranno il vaccino ai villeggianti

Piemonte e Liguria, primo caso in Italia, hanno deciso di siglare un patto di reciprocità per aggirare il problema delle seconde dosi ad agosto: le date "calde" del calendario

Ecco il patto 'Salva Vacanze'. A siglarlo saranno Piemonte e Liguria sabato prossimo, il 22 maggio 2021, in occasione di una riunione apposita che si terrà in Piazza Castello tra Alberto Cirio e Giovanni Toti, governatore ligure. La decisione, anticipata dai due governatori, arriva dopo le perplessità dei giorni scorsi in relazione alla scadenza della seconda dose vaccinale che per molti cittadini sarebbe potuta cadere proprio nel bel mezzo delle vacanze estive: e in tanti potrebbero decidere di rinviare di qualche settimana la adesione alla campagna vaccinale per non correre il rischio di dover interrompere a metà la settimana al mare o in montagna.

È per questo che Piemonte e Liguria, primo caso in Italia, hanno deciso di siglare un patto di reciprocità: il Piemonte si impegna a inoculare la seconda dose ai vacanzieri liguri e la Liguria a quelli piemontesi. Ovviamente non a chi va al mare per un fine settimana.

"È un accordo che potrebbe essere replicato con altre Regioni. Naturalmente però ci vuole un situazione come quella di Piemonte e Liguria dove da sempre esiste un'omogeneità di scambi. I liguri sono i nostri sciatori e noi siamo i loro balneari". Cosi il governatore del piemonte Alberto Cirio.

Come spiega Gioele Urso su Torinotoday la scelta di vaccinare i vacanzieri potrà essere una boccata di ossigeno per le montagne piemontesi e in questa direzione va anche la scelta della Regione di immunizzare i comuni montani.

Partirà domani - venerdì 21 maggio - la vaccinazione dei residenti e di chi lavora nei comuni montani del Piemonte che presentano presidi sanitari minimi. In totale i comuni montani sono 498 e di questi 218 sono a priorità alta. Un comune per essere a priorità alta deve essere per quanto riguarda le zone alpine sopra i 700 metri di altitudine, oppure se tra i 600 metri e i 699 metri deve essere a più di 25 minuti di distanza da un ospedale. Per quanto riguarda invece le aree appenniniche e di alta collina dovrà essere sopra i 500 metri di altitudine, oppure se tra i 400 metri e i 499 metri deve essere a più di 25 minuti di distanza da un ospedale.

"In totale nei comuni coinvolti sono circa 70.000 le persone che devono essere vaccinate, sarebbero 110.000, ma 40.000 hanno già avuto la vaccinazione. È giusto per tutelare la loro salute, ma anche per dare un messaggio turistico. Chiuderemo questa campagna vaccinale il 15 giugno e diremo all'Italia e al mondo di venire in vacanza in montagna in Piemonte perché troverete un comune covid free", spiega Cirio.