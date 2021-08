Vaccini agli under 18: senza prenotazione (ma non dappertutto), come funziona regione per regione

Le modalità differiscono leggermente a seconda delle regione in cui si vive. I giovani tra i 12 e i 18 anni potranno vaccinarsi con Pfizer e Moderna

35 milioni di "protetti" in Italia

Da qualche giorno c'è la possibilità anche per tutti i teen-ager di accedere al vaccino Covid, spesso senza prenotazione. Le modalità differiscono leggermente a seconda delle regione in cui si vive.

I giovani tra i 12 e i 18 anni potranno vaccinarsi con Pfizer e Moderna. Figliuolo ha chiesto una "corsia preferenziale" prr i ragazzi in vista della ripresa della scuola a settembre, con l’obiettivo di immunizzare quel milione e 600mila ragazzi che non hanno fatto neanche una dose. Secondo il regolamento i minorenni dovranno presentarsi negli hub accompagnati da entrambi i genitori. In caso di assenza di uno dei due sarà necessario consegnare una delega con documento di identità del genitore assente. Se l’accompagnatore è un altro parente, servirà la delega di entrambi i genitori.

In ogni caso, conviene sempre dare uno sguardo al sito web istituzionale della propria Regione, nella quale in questi giorni trovano spazio e visibilità le informazioni sulla campagna vaccinale.

Sono 35.810.007 gli italiani che hanno completato la vaccinazione con due dosi (o con una, nel caso di J&J): il 66,30 % della popolazione over 12

Le vaccinazioni agli under 18 regione per regione

L'Emilia Romagna è tra le regioni che da oggi apre le vaccinazioni libere su tutto il territorio regionale.

In Lombardia bisogna prenotare invece. Serve l'adesione con prenotazione sul portale dedicato, a cui segue la somministrazione entro 48 ore presso il centro prescelto. "Si tratta di una scelta organizzativa - ha sottolineato l'assessorato al welfare - che permette di controllare meticolosamente l'agenda, evitando possibili assembramenti nei punti vaccinali e inutili perdite di tempo. Vengono infatti fissati appuntamenti veloci con giorno e ora chiari".

In Friuli Venezia Giulia per la fascia “teen” è stata predisposta una corsia preferenziale ma viene consigliata la prenotazione per questioni organizzative, al fine di evitare assembramenti e per garantire l’erogazione della prestazione. Info disponibili sul portale https://vaccinazioni-anticovid19.sanita.fvg.it/prenotazione.

In Veneto i giovani possono recarsi in qualunque giorno in qualunque centro vaccinale e avere la vaccinazione.

Da oggi fino al 31 agosto il Piemonte consentirà l'accesso diretto a tutte le fasce d'età in alcuni degli hub del territorio piemontese per i vaccini contro il Covid.

In Liguria sono stati organizzati open day senza prenotazione nelle giornate del 18, 20, 23, 25 e 27 agosto.

Nel Lazio non tutti gli hub hanno attivato la corsia preferenziale per gli adolescenti. Meglio accertarsi che sia stata attivata la possibilità di presentarsi senza prenotazione. Previsti alcuni open day per il prossimo weekend

In Sardegna via libera alle prenotazioni per le vaccinazioni dei ragazzi tra i 12 e i 18 anni: si può scegliere la data e il luogo dal sito di prenotazioni nazionale, oppure attraverso gli Atm degli Uffici Postali.

In Umbria cancellato il sistema delle preadesioni, si prende da qualche giorno direttamente l’appuntamento per il vaccino.

In Sicilia fino al 24 agosto le dosi saranno somministrate senza prenotazione non solo ai giovani ma a tutte le categorie.

In Abruzzo. accesso libero senza prenotazione agli hub vaccinali per la fascia tra i 12 e i 18 anni.

In Basilicata è necessaria la prenotazione per tutte le fasce della popolazione, ma c'è una sorta di priorità ai più giovani in età scolare.

In provincia di Bolzano aperte le prenotazioni per tutti gli over 12.

In Calabria non ci sono dettagli su eventuali corsie preferenziali.

In Campania: accesso libero senza prenotazione agli hub vaccinali per la fascia tra i 12 e i 18 anni.

Nelle Marche: accesso libero senza prenotazione agli hub vaccinali per la fascia tra i 12 e i 18 anni.

In Molise: accesso libero senza prenotazione ma bisogna compilare un modulo di preadesione per la fascia tra i 12 e i 19 anni.

?In Toscana: accesso libero senza prenotazione agli hub vaccinali per la fascia tra i 12 e i 18 anni.

A Trento e provincia vaccini senza prenotazione per tutte le fasce di età, in base alla disponibilità di dosi.

In Valle d'Aosta ogni martedì a partire dalle 15 si possono vaccinare senza appuntamento i giovani tra i 12 e i 16 anni.