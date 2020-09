Vaccino anti-Covid, ad Anagni inaugura il primo stabilimento d'Europa

Giovedì 1° ottobre ad Anagni la Sanofi-Aventis inaugurerà le linee di produzione impegnate per il candidato vaccino contro il coronavirus, sviluppato e sperimentato dal gruppo francese in collaborazione con la casa farmaceutica britannica GSK (GlaxoSmithKline). Prevista presso lo stabilimento ciociaro, in occasione dell'inaugurazione in diretta sul sito Sanofi Pasteur a partire dalle 10.30, la presenza del ministro della Salute Roberto Speranza

Vaccino anti-Covid, inaugura il primo stabilimento in Italia

"In Sanofi - dichiarano dalla casa farmaceutica - stiamo scrivendo insieme un’altra importante pagina sulla storia della prevenzione e della vaccinazione in Italia. Una pagina che si lega alla sfida globale contemporanea che vede il mondo intero in campo contro il Covid-19. Proprio l’hub italiano (quello di Anagni, ndr), insieme a Francia e Germania - evidenziano in conclusione - sarà uno dei tre impegnati nella produzione e realizzazione delle dosi e risulterà il primo in Europa a mettere in campo il vaccino".

Quello di Anagni sarà il primo in Europa ad avviare la produzione del vaccino: l’obiettivo è quello di produrre fino a un miliardo di dosi nel 2021. Il candidato vaccino è in test su 440 adulti sani in 11 siti di sperimentazione negli Stati Uniti: i primi risultati dovrebbero arrivare già all'inizio di dicembre 2020, per un contestuale avvio di sperimentazione di fase 3.

Lo stabilimento laziale è uno dei quattro siti Sanofi in Italia ed è stato fondato nel 1973: esteso su una superficie di 450mila mq, rappresenta il più grande impianto per liofilizzati sterili al mondo del Gruppo Sanofi ed è un centro di eccellenza a livello europeo per la produzione di prodotti farmaceutici sterili iniettabili. Lo stabilimento di Anagni risulterà il primo in Europa a mettere in campo il vaccino.