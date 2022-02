Arriva il vaccino anti covid per i neonati

Pfizer ha annunciato di aver chiesto l'autorizzazione d'emergenza alla Food and Drug administration per il suo vaccino contro il Covid-19 per i bambini dai 6 mesi ai 5 anni. In caso di approvazione, si tratterebbe del primo vaccino negli Stati Uniti per questa fascia di età. La dose inoculata sarà un decimo di quella per gli adulti

E proprio tra i bambini da zero e cinque anni sono cresciuti in Italia nelle ultime quattro settimane i ricoveri in area medica e rianimazione, secondo i dati forniti dall'Associazione degli ospedali pediatrici italiani (Aopi) che rilancia l'invito ai genitori a vaccinarsi per proteggere i più piccoli e a vaccinare i bimbi tra i 5 e gli undici anni per i quali è già arrivata l'approvazione dall'Agenzia europea del farmaco (Ema) e dall'Aifa italiana. Anche il vaccino Pfizer presentato all'attenzione della Fda seguirà la stessa procedura e, se verrà approvato dall'ente statunitense, sarà poi sottoposto agli scienziati dell'Ema e all'ente regolatorio italiano.

Il vaccino anti-Covid per i bambini dai 6 mesi ai 4 anni

"Abbiamo sempre detto che quando si parla di immunizzazioni in un evento pandemico tutte le età della popolazione sono interessate" spiega Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit). "La recente tragedia della bimba di 2 anni calabrese deceduta per Covid ci ricorda come anche i più piccoli possono correre un rischio. Il nostro obiettivo deve essere la prevenzione della malattia e avere un vaccino sicuro, ben tollerato dai bambini, è una buona notizia. Dobbiamo metterci in testa che Sars-CoV-2 circolerà per tutta la nostra vita, quindi occorre preparare anche i più piccoli, come facciamo già per altre malattie virali, a questa circolazione".