Il nuovo vaccino anti Covid che può cambiare la guerra al coronavirus

Semaforo verde per un nuovo vaccino anti-Covid. L'Ema, l'Agenzia europea dei medicinali ha raccomandato di concedere un'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino Valneva, per l'uso nella vaccinazione primaria di persone dai 18 ai 50 anni.

Dopo un'approfondita valutazione - informa l'agenzia europea - il Comitato per i medicinali a uso umano Chmp ha concluso che i dati sul vaccino sono "solidi" e soddisfano i criteri Ue per "efficacia, sicurezza e qualità". La 'palla' passa ora alla Commissione europea, che "affretterà il processo decisionale su un'Aic standard per il vaccino di Valneva, consentendo che sia incluso nei programmi di vaccinazione implementati in tutta l'Ue".

Lo studio principale condotto sul vaccino di Valneva - precisa l'Ema - è un trial cosiddetto di immunobridging. Si definiscono così gli studi che confrontano la risposta immunitaria indotta da un nuovo vaccino con quella stimolata da un vaccino autorizzato che si è dimostrato efficace contro la malattia bersaglio, in questo caso Covid-19.

Valneva è realizzato da un'azienda biotecnologica francese. È un vaccino "classico", nel senso che contiene particelle intere inattivate (uccise) del ceppo originale del virus che non possono causare malattie ma innescano la risposta immunitaria. La società francese sta sviluppando un vaccino virale inattivato, una tecnologia più tradizionale di quella a mRna, elemento che secondo l'azienda potrebbe convincere le persone che non si sono ancora vaccinate. Non solo: iniettando l'intero agente virale - benché inattivato - il vaccino non avrebbe necessità di un aggiornamento che invece è necessario per i vaccini a mrna creati solo a partire da un modello della proteina spike.

Secondo i risultati, spiega l'Ema in una nota, il prodotto di Valneva innesca una produzione di livelli più elevati di anticorpi contro il ceppo originale di Sars-Cov-2 rispetto al comparatore, Vaxzevria. Inoltre, la percentuale di persone che hanno prodotto un livello elevato di anticorpi era simile per entrambi i vaccini.

Oltre che nel Regno Unito, il vaccino è autorizzato negli Emirati Arabi Uniti e nel Regno del Bahrain, unico Paese in cui è attualmente commercializzato.