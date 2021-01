Vaccino AstraZeneca efficace all'8 per cento sugli anziani? Cosa sappiamo per adesso

Il vaccino anti coronavirus di AstraZeneca potrebbe non essere molto efficace per le persone di età superiore ai 65 anni. La Germania ipotizzerebbe un’efficacia dell'8 per cento circa tra gli over 65. Quindi il farmaco di Astrazeneca potrebbe rivelarsi molto meno utile del previsto nell'arginare la pandemia. Lo hanno riferito fonti governative tedesche a Handelsblatt. Secondo quanto riportato poi dalla BIld, il governo di Berlino teme che le autorità europee possano non approvare il farmaco prodotto da Astrazeneca per gli ultrasessantacinquenni. Le cose non stanno esattamente così. Siamo nel campo delle ipotesi, perché l'azienda smentisce.

Vaccino AstraZeneca: i dubbi sull'efficacia tra gli anziani

Partiamo dall'inizio. L'indiscrezione arriva da un quotidiano ritenuto molto serio, considerato da sempre vicino alla Confindustria tedesca. La speranza è però che i dati sottoposti all‘EMA siano migliori. AstraZeneca ieri ha però smentito, replicando che le notizie sulla bassa efficacia sugli anziani sono “completamente sbagliate”.

"Nel Regno Unito è stato somministrato alla fascia di popolazione over 65 senza aggiustamenti della dose nell’autorizzazione per la fornitura di emergenza - sostengono da Astrazeneca - . E a novembre abbiamo pubblicato dati su The Lancet che dimostrano che gli anziani hanno mostrato forti risposte immunitarie al nostro vaccino".

Il quotidiano tedesco, attraverso il giornalista autore dello "scoop" tiene però il punto. "Abbiamo appreso che il governo tedesco sta prendendo in considerazione modifiche al suo piano di vaccinazione a causa della possibile insufficiente efficacia AZ per i gruppi a rischio anziani (65+) che i funzionari tedeschi stimano all'8%. Tra i gruppi più giovani, è prevista un'efficacia molto più elevata di circa il 70%" scrive Waschinski. " AstraZeneca ha finora fornito dati limitati per i partecipanti di età pari o superiore a 65 anni, fornendo quindi un quadro incompleto dell'efficacia del vaccino in questa fascia di età".

In ogni caso farsi domande sull'efficacia dei nuovi vaccini sugli anziani è doveroso. Il virologo di fama Roberto Burioni ieri sera su Twitter scriveva: "Detto da virologo con una specializzazione in immunologia clinica che si occupa da sempre di questo quello che è incredibile dei vaccini a mRNA è la loro efficacia negli anziani". Due settimane fa l’autorevole Australian and New Zealand Society for Immunology invitava il governo australiano a mettere in pausa la somministrazione del vaccino di AstraZeneca, nel programma nazionale di immunizzazione che inizia in febbraio, perché il prodotto potrebbe non essere sufficientemente efficace per generare l’immunità di gregge. Osservavano che la fase 3 del vaccino, che è il fulcro della strategia di vaccinazione in Australia, mostra un’efficacia di solo il 62% quando somministrato nella dose raccomandata. Le sperimentazioni dei vaccini di Pfizer-BioNTech e Moderna hanno invece un’efficacia fino al 95%.

A novembre era stato comunicato che l'efficacia del candidato vaccino di Oxford, sviluppato dalla casa farmaceutica AstraZeneca e dall'italiana Irbm, fosse pari al 90% con il regime ottimale di somministrazione, che prevede l'inoculazione di mezza dose ed un richiamo con una dose completa dopo un mese. Vebiva confermata la massima tolleranza per gli anziani, il costo di 2.80 euro per dose completa e la facilità nella somministrazione data dalla logistica, visto il vaccino può essere conservato in frigorifero.

"Il nuovo calendario di AstraZeneca non è accettabile"

Risale a sole 24 ore fa il richiamo dell’Unione europea nei confronti della casa farmaceutica a rispettare gli impegni presi rispetto ai tempi di consegna delle dosi: "Il nuovo calendario di AstraZeneca non è accettabile, la Commissione Ue ha scritto all’azienda ma le risposte non sono soddisfacenti", ha detto la commissaria alla Salute Stella Kyriakides. "Vogliamo sapere quante dosi sono state prodotte, dove e a chi sono state consegnate – ha concluso -. L’Ue è pronta a compiere ogni azione per proteggere i cittadini". Possibile che a questo punto anche il tema dell'indiscrezione di Handelsblatt finisca sul tavolo del confronto tra autorità europee e AstraZeneca. Anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha avuto un colloquio con l'ad di AstraZeneca Pascal Claude Roland Soriot, ricordando che l'Ue si attende “una consegna nei tempi previsti”.

I dubbi sull'efficacia del vaccino AstraZeneca sugli anziani sono dovuti a un motivo molto semplice. Il problema è che solo il 6% di coloro che hanno partecipato ai tre trial aveva piu di 65 anni. Di fatto si sa quindi pochissimo a proposito dell'efficacia tra le fasce più anziane della popolazione per carenza di dati. Le fonti del quotidiano tedesco mettono in luce le criticità legate all'apparente mancanza di partecipanti anziani agli studi clinici. Un dato da prendere in seria considerazione.

L'Europa su questo vaccino aveva puntato fortissimo. L'Accordo di acquisto anticipato firmato ad agosto dalla Commissione con AstraZeneca prevede la consegna di almeno 300 milioni di dosi più un'opzione per altri 100 milioni di dosi. L'azienda britannico-svedese, che ha sviluppato il suo vaccino in collaborazione con l'Università di Oxford, venerdì ha avvertito l'Unione europea che le forniture previste potrebbero non essere consegnate fino alla fine di marzo. Si va per le lunghe, polemiche sull'efficacia a parte.