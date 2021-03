Il vaccino Astrazeneca è efficace al 79% contro il Covid, lo dice l'ultimo studio degli Usa

Il vaccino contro il Coronavirus prodotto da AstraZeneca è sicuro ed efficace al 79%, arrivando all’’80% nelle persone di età superiore ai 65 anni, e al 100% contro i sintomi gravi. E’ l’ultimissimo risultato arrivato dagli ultimi studi clinici statunitensi, che hanno coinvolto oltre 32mila persone. A dare la notizia è proprio la casa farmaceutica anglo svedese, che ha confermato come continuerà ad analizzare dati e che ora, proprio alla luce di questo ultimo studio che conferma la validità del vaccino, si prepara anche a chiedere formalmente di entrare negli Usa. Così i cittadini statunitensi, potranno avere a disposizione un vaccino in più: AstraZeneca appunto, che

Vaccino Astrazeneca sicuro, lo dice lo studio dagli Stati Uniti

Dunque dopo il caso del vaccino Astrazeneca della scorsa settimana, dall’altra parte dell’Atlantico arrivano ulteriori rassicurazioni che si basano su ricerche scientifiche. Infatti, se ci dovessero ancora essere dei dubbi, su un collegamento tra la somministrazione del vaccino e casi di trombosi gravi, i nuovi studi hanno ribadito come non ci sia alcun aumento del rischio di coaguli di sangue. “Questi risultati sono una grande notizia, in quanto mostrano la notevole efficacia del vaccino in una nuova popolazione e sono coerenti con i risultati degli studi condotti da Oxford” ha detto proprio il responsabile della sperimentazione del vaccino dell'Università di Oxford, il professor Andrew Pollard, alla Bbc.

E allora Astrazeneca è sia sicuro che efficace contro il contagio da Covid. Dunque avanti tutta con la somministrazione, alla quale, nonostante la registrazione di numerose disdette in varie parti d’Italia, c’è chi si fa vanti e chiede di essere immunizzato con Astrazeneca. L’ultimo in ordine di tempo è il Presidente della Camera Roberto Fico, che stamattina ha detto come quel siero “vada benissimo” e che “sì, lo farò quando mi toccherà”.

Una cosa non proprio scontata dopo il caos della scorsa settimana quando, a seguito di alcuni decessi per gravi forme di trombosi in chi aveva appena fatto il vaccino, l’Aifa aveva deciso di bloccare "in via del tutto precauzionale e temporanea" le somministrazioni del siero anti Covid in Italia. Dopo 2 giorni di stop, è arrivato il via libera definitivo da parte dell’Aifa, a cui il Governo Draghi ha dato seguito riprendendo la campagna vaccinale.