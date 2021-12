Vaccino bambini 5-11 anni, c'è la data: quando iniziano le somministrazioni in tutte le Regioni

Il vaccino nella fascia 5-11 anni è "sicuro ed efficace". Parola di Nicola Magrini direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), che ha analizzato il dossier sul vaccino Pfizer per i bambini 5-11 anni e dice che "non ci sono elementi di incertezza".

Vaccino Covid ai bambini dal 16 dicembre

La vaccinazione in quella fascia di età ha mostrato "un’efficacia nella riduzione delle infezioni sintomatiche da Sars CoV-2 nel 91% rispetto al placebo" ed "è verosimile che il livello di protezione da ricoveri e decessi potrebbe essere anche maggiore", dice in un’intervista al Corriere della Sera. "Non sono emersi eventi avversi gravi. Nei 3100 bimbi che hanno ricevuto il vaccino non sono stati osservati, almeno nel follow up a breve termine ora disponibile, eventi avversi gravi correlati al vaccino né episodi di miocardite o pericardite, infiammazioni al cuore. L’elenco degli eventi avversi è rassicurante: sono di lieve entità e passano rapidamente". Ci sono “eventi estremamente rari, nell’ordine di 1 ogni 10mila o 50mila” ed è per questo "fondamentale l’attività di farmacovigilanza”. In ogni caso nel mondo “3,3 milioni di bambini hanno già fatto l’iniezione prevalentemente con una dose. Nessun segnale di allerta fino ad ora".

"E' importante vaccinare i bambini a partire dai più fragili. L'infezione corre, anche nelle fasce più giovani e sappiamo che anche tra di loro ci sono ricoveri e long Covid. L'Aifa ha indicato che i vaccini sono sicuri ed efficaci e questa è una indicazione molto forte. I pediatri sono pronti a fare la loro parte". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro al Tg3.

"Con la recente approvazione dell'Aifa sull'utilizzo del vaccino per la fascia di età 5-11 anni, la Struttura Commissariale ha programmato la distribuzione a dicembre di 1,5 milioni di dosi pediatriche di vaccino mRna-Pfizer. Le dosi rappresentano una prima tranche che sarà poi integrata a gennaio e saranno rese disponibili a partire dal 15 dicembre, in modo che tutte le strutture vaccinali delle Regioni e Province autonome, saranno in grado di procedere alla vaccinazione dei bambini a partire dal giorno 16 dicembre" ha comunicato poi ieri la struttura del Commissario Figliuolo.

"I dati che abbiamo sul vaccino anti Covid ai bambini sono sufficienti"

"I dati che abbiamo sul vaccino anti Covid ai bambini sono sufficienti per questa estensione pediatrica. Abbiamo uno studio fatto su 3000 bambini, con dose ridotta e cioè 1/3 della dose: il vaccino si mantiene efficace e senza eventi avversi preoccupanti, solo reazioni locali, un po' di febbre e mal di testa. Per ora non ci sono miocarditi" secondo Patrizia Popoli, presidente della Commissione tecnico-scientifica dell'Aifa: "Il Covid nei bimbi non è sempre blando, c'è ad esempio la sindrome infiammatoria multisistemica e questa può essere grave. Sei bambini su 1000 finiscono in ospedale. C'è un rischio".

Maria Paola Trotta, coordinatrice Unità di crisi dell'Aifa dedicata al Covid, su Radio 24 dice che i dati che abbiamo "non sono pochi". "Lo studio registrativo che ha portato alla nuova indicazione ha incluso oltre 3.000 bambini vaccinati e i dati hanno mostrato elevati livelli di efficacia intorno al 91%". A questi dati si aggiungono "quelli inclusi nel database di farmacovigilanza degli Usa, dove si è partiti il 29 ottobre e sono stati vaccinati oltre 3 milioni bambini. Anche qui, seppure il follow-up non sia molto lungo, non si evidenziano particolari problemi di sicurezza".