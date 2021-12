Al via i vaccini ai più piccoli. La prima dose a un bimbo di 5 anni con fragilità

Il primo vaccinato contro il Covid nella fascia tra i 5 e gli 11 anni "è un bimbo di 5 anni con fragilità". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, a margine dell'avvio della campagna vaccinale per i bimbi all'Inmi Spallanzani di Roma. "Arriveremo a un migliaio oggi in tutta la regione. Il numero previsto era di circa 900, ma abbiamo avuto molti genitori che sono arrivati spontaneamente. Stimiamo di arrivare alla fine a vaccinare il 75% della popolazione nella fascia 5-11 anni, più o meno la stessa percentuale a cui siamo arrivati per gli over 12".

"I bambini non sono giovani adulti, hanno una loro sensibilità e oggi hanno dimostrato di avere grande coraggio anche più degli adulti" ha commentato all'Adnkronos Salute Francesco Vaia, direttore dell'Inmi Spallanzani di Roma. "Io ho accompagnato i primi 5 al vaccino, mi sono sentito più nonno che medico. Un bambino mi ha regalato un disegno di Babbo Natale e mi ha fatto gli auguri. Una bella emozione".

"Nessuno - ha precisato Vaia - ha mai detto che il problema è vaccinare i bambini, ma quando è il tempo per farlo. Se mi dicono che immunizziamo i bambini per proteggere gli adulti è sbagliato, mentre si fa per proteggere soprattutto i giovanissimi fragili. Oggi dobbiamo recuperare i 50-60enni che non sono vaccinati e hanno anche grande mobilità, poi arrivare a fare una dose annuale con un vaccino che sia aggiornato ad Omicron", ha evidenziato il direttore. "Va bene la mini-proroga varata da Draghi" sullo stato d'emergenza, ha aggiunto, "anche per mantenere la struttura organizzativa messa in piedi e che serve per portare avanti la campagna vaccinale".