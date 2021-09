Il vaccino anti covid ai bambini, parla l'esperto: "Sì per due motivi"

Vaccino contro la Covid-19 nei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni? "Il mio è un sì convinto", ha detto Massimo Andreoni, primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), tornando sulle divisioni tra gli esperti per quanto riguarda la possibilità, appena arriverà il via libera delle autorità regolatorie Usa e Ue, di vaccinare gli under 12.

Il suo sì è per due motivi. "Il virus continuerà a circolare e noi invece dobbiamo bloccarne la diffusione e, senza la fascia under 12, è difficile raggiungere l'obiettivo dell'immunità del 95% della popolazione - spiega Andreoni -. E poi non è completamente vero che i bambini non si infettano o non hanno conseguenze gravi, in Italia sono morti 14 bambini per covid".

"Ricordiamoci che far circolare liberamente il virus in una fascia di popolazione che non può al momento vaccinarsi - avverte l'esperto - crea le condizioni per le mutazioni e l'arrivo di varianti. I bambini sono, purtroppo, ancora una catena importante della diffusione del virus in famiglia. Come ci ripetono i pediatri, i ragazzi più piccoli sono ancora fragili e quello che succede nei primi 10 anni di vita lascia il segno anche dopo". Andreoni spiega: "È l'età in cui l'organismo cerca di costituire il suo assetto, ecco che questi sono tutti motivi validi affinché la vaccinazione del bambino diventi un tassello nella guerra a questo virus. Per questo, alle famiglie, raccomanderei di fare il vaccino agli under 12".

Nei giorni scorsi Pfizer e BioNTech hanno comunicato che i risultati degli studi clinici hanno mostrato che il loro vaccino contro il coronavirus Sars-Cov-2 è "sicuro, ben tollerato" e ha prodotto una risposta immunitaria "robusta" contro la Covid-19 nei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Le aziende hanno inoltre reso noto che a breve chiederanno l'approvazione normativa da parte degli enti regolatori.