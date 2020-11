Vaccino Pfizer, a chi andranno le prime dosi

''Il nostro vaccino è efficace al 90%'': l'annuncio di Bourla, Ceo dell'azienda farmaceutica Pfizer, è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Il vaccino anti-covid è quasi pronto, sostengono dagli Stati Uniti, anche se l'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha reso noto che, in merito ai primi dati di fase 3 sul candidato vaccino anti Covid-19 sviluppato dall'americana Pfizer in collaborazione con BionTech, da cui emerge per il prodotto un'efficacia del 90% "si tratta di un annuncio stampa dell'azienda". Azienda "che per bocca del suo stesso Ceo annuncia che mancano 2-3 step prima di sottoporre i dati alle autorità regolatorie", le quali al momento non dispongono quindi dei risultati preliminari diffusi dal gruppo. Anche sul vaccino Pfizer/BionTech, così come per quello di università di Oxford-Irbm di Pomezia prodotto dall'anglo-svedese AstraZeneca, l'ente regolatorio Ue ha avviato in ottobre la procedura rolling review. Un processo di 'revisione continua' in base al quale l'azienda sottopone i dati di sperimentazione a mano a mano che si rendono disponibili, permettendo all'Agenzia regolatoria una valutazione più rapida. Ieri il collegio dei commissari dell'Ue ha dato il via libera a sottoscrivere il contratto per il vaccino anti-Covid 19 con Pfizer-Biontech, fino a 300 milioni di dosi, vediamo quante arriveranno in Italia e a chi andranno.

Coronavirus, a chi andranno le prime dosi del vaccino Pfizer

Come chiarito anche dal commissario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri ''il vaccino non sarà disponibile per tutti''. All'Italia spetterebbe almeno il 13,59% delle dosi riservate all'Ue, percentuale identica alla quota di popolazione italiana tra gli Stati membri. Si tratta della terza quota, dietro soltanto alla Germania (18,51%) e Francia (15,03%). Secondo i dati mostrati a 'Porta a Porta', delle quasi 12 milioni di dosi per l'Italia, oltre la metà (6 milioni), dovrebbero andare alla fascia di età 70-79 anni, oltre 3 milioni e mezzo per la fascia 80-89 e 780mila per la fascia 90-99. Quasi un milione di dosi verrà divisa tra medici e personale sanitario, mentre le restanti andranno a forze dell'ordine, militari e ultra centenari.

I dubbi sul vaccino Pfizer

Numeri che al momento lasciano il tempo che trovano: il vaccino deve ancora essere approvato e sono ancora molti i dubbi sulla sua reale efficacia, come confermato dall'immunologa dell'Università di Padova Antonella Viola, ospite di 'Omnibus' su La7: ''Sul vaccino Pfizer e i risultati dell'efficacia annunciati dall'azienda serve cautela, perché molte cose non le sappiamo ancora e dobbiamo aspettare le conclusioni degli studi di fase 3. Ad esempio, non sappiamo se protegge dal Covid severo e non conosciamo cosa accade negli asintomatici".

"Conosciamo i risultati dell'efficacia di questo vaccino nel generare una risposta efficace del sistema immunitario - aggiunge - E' molto alta perché siamo al 90%, la soglia dell'Fda per approvare i vaccini è una efficacia del 50%. Quindi - osserva Viola - abbiamo un dato molto elevato che, anche in caso scendesse alla fine della sperimentazione, al 70% sarebbe comunque molto alto. Però - conclude - ad oggi questi studi noi non li abbiamo in mano, ci fidiamo di quello che ci è stato comunicato dall'azienda".