Vaccino contro il Covid, l'annuncio: "Chiederemo l'ok nella terza settimana di novembre"

L'autorizzazione al primo vaccino contro il coronavirus SARS-COV-2 potrebbe essere chiesta già nella terza settimana di novembre. A dare l'annuncio è Albert Bourla, amministratore delegato di Pfizer, che sta sviluppando il candidato vaccino insieme a BionTech.

Se il vaccino si dimostrerà efficace e sicuro, Pfizer presenterà "nella terza settimana di novembre" all'autorità regolatoria Usa Food and Drug Administration (Fda) la richiesta per un'autorizzazione di emergenza.



Il Ceo di Pfizer ha spiegato che già a fine ottobre si saprà "se il nostro vaccino è efficace o meno". Ad esaminare i dati raccolti nella fase 3 sarà un comitato di scienziati indipendenti che "ci informerà se il vaccino è efficace o meno sulla base di criteri predeterminati".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il secondo requisito, si legge, "è dimostrare che il vaccino è sicuro". Sulla base dei progressi fatti "stimiamo di raggiungere questo traguardo nella terza settimana di novembre. La sicurezza è e rimarrà la nostra priorità numero uno e continueremo a monitorare e riportare i dati sulla sicurezza per tutti i partecipanti allo studio per due anni". Solo dopo l'approvazione della Food and Drug Administration Pfizer potrà iniziare la produzione del vaccino.