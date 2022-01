L'anziano che si vaccina 11 volte in un anno contro il Covid

Un anziano di 84 anni si è vaccinato undici volte contro il Covid: non l'ha fatto per rivendere eventuali certificati vaccinali o per altri motivi economici, bensì per un entusiasmo eccessivo e fuori luogo, secondo il suo racconto. Succede in India nello stato del Bihar. L'uomo sostiene di avere così un sistema immunitario di ferro: “Non ho più preso nemmeno un raffreddore”, ha raccontato Brahmadeo Mandal, del villaggio di Orai. La polizia indaga dopo la denuncia presentata dall'ufficiale medico distrettuale.

"Dal 13 febbraio 2021, giorno della prima dose, la mia salute è migliorata in tutti i sensi", ha detto, raccontando di essere riuscito ad ottenere le 11 iniezioni presentandosi ogni volta in un centro vaccinale diverso e con documenti diversi. L'intervista ad alcuni media locali invece di farlo diventare un testimonial della campagna vaccinale come lui sperava, gli ha procurato un'inchiesta. "Stiamo verificando se queste affermazioni sono veritiere”, ha detto Amarendra Pratap Shahi, responsabile del dipartimento sanitario del distretto, "se scopriremo che ha infranto le legge lo processeremo".

Brahmadeo Mandal è un funzionario del dipartimento postale in pensione: "Ho beneficiato molto dei vaccini poiché ho avuto sollievo dal dolore alla schiena e alla vita. Tutti dovrebbero vaccinarsi", ha affermato Mandal tra lo sconcerto generale. Sostiene di avere ora un sistema immunitario di ferro: “Non ho più preso nemmeno un raffreddore" da febbraio a oggi, ha assicurato.

In un video virale aveva affermato di aver fatto una prima dose lo scorso 13 febbraio 2021 e fino al 30 dicembre 2021 avrebbe ricevuto in tutto 11 dosi in diversi centri vaccinali. Su un pezzo di carta il signor Mandal ha annotato l'ora, la data e i luoghi in cui gli sono state somministrate le vaccinazioni nei distretti di Madhepura, Khagaria e Bhagalpur. Presumibilmente ha usato la sua carta Aadhaar (un documento d'identità indiano) e il numero di telefono otto volte e il certificato elettorale e il numero di telefono della moglie in altre occasioni.