Il report sui vaccini: riaprono le scuole ma quasi la metà del personale aspetta ancora il vaccino

I dati sui vaccini e sull’andamento delle vaccinazioni in Italia sono pubblicati da oggi sul sito della presidenza del Consiglio. “Chiunque può accedere ai numeri complessivi, Regione per Regione, età per età, categoria per categoria. Tutto si può verificare sul sito della Presidenza”, ha annunciato il presidente del Consiglio Mario Draghi durante la conferenza stampa di questa mattina nella quale ha illustrato le misure in vigore dopo Pasqua.

Il ministro della Salute Roberto Speranza in conferenza ha parlato di "238mila somministrazioni avvenute 2 giorni fa e 243mila somministrazioni nella giornata di ieri", definendoli numeri "che vogliamo crescano in maniera significativa" mentre "per la fine di marzo aspettiamo altre 4 milioni di dosi. Nel terzo trimestre aspettiamo 50 milioni di dosi, nel terzo 80 milioni di dosi". Il premier Draghi ha ribadito: "L'obiettivo del mezzo milione di dosi in aprile comincia a vedersi con più probabilità".

Il report sui vaccini sul sito della presidenza del Consiglio

I dati sono comparsi oggi sul sito della presidenza del Consiglio, con un report settimanale aggiornato alle ore 8 del 26 marzo 2021: quasi 10 milioni i vaccini distribuiti, più di 8 milioni di somministrazioni, circa 2,7 milioni di persone che hanno ricevuto entrambe le dosi.

Vaccinazione over 80 e 70-79: i dati del report del governo

Per quanto riguarda le vaccinazioni per la categoria degli over 80, dal report emerge che su un totale 4.639.931 persone, 983.320 hanno ricevuto prima e seconda dose (il 23,52% del totale). Gli over 80 che hanno ricevuto soltanto la prima dose sono 2.173.782 (cioè il 48,74%). La maggioranza però è ancora in attesa: sono 2.466.149 gli ultraottantenni che non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino e rappresentano il 51,26% del totale. Il report evidenzia profonde differenze tra una regione e l’altra. Per quanto riguarda gli anziani over 80 immunizzati con prima e seconda dose, ad esempio, a guidare la classifica è la provincia autonoma di Trento (41,37%), mentre sono otto in totale le regioni con meno del 20% di anziani over 80 che hanno ricevuto prima e seconda dose: Sardegna (6,32%), Toscana (10,47%), Calabria (13,03%), Umbria (16,57%), Lombardia e Puglia (entrambe al 17,28%), Sicilia (17,86%), Abruzzo (18,49%). Più del 30% di immunizzati anche nella provincia autonoma di Bolzano (35,73%), Basilicata (34,88%), Emilia-Romagna (30,18%), Percentuali incoraggianti anche in Valle d’Aosta (29,71%), Friuli Venezia-Giulia (28,07), Marche (27,60%), Lazio (27,56%), Molise (27,53%), Marche (27,50%) e Campania (27,86%).

Il report illustra anche l’andamento della vaccinazione per gli anziani tra i 70 e i 79 anni, su una platea vaccinale di 6.061.178 persone. Gli immunizzati totali finora rappresentano solo l’1,62% del totale, ossia 96.312 persone, mentre quelle che hanno ricevuto ancora solo la prima dose sono 352.227 (il 5,64%).

Vaccinazione Rsa e per il personale sanitario

Per quanto riguarda la vaccinazione degli ospiti nelle Rsa sparse in tutto il territorio nazionale, l’86,92% (ossia 295.589 persone) è in attesa del richiamo, avendo già ricevuto soltanto la prima dose, su un totale di 341,097 persone. Gli immunizzati al momento rappresentano il 69,65% mentre rimangono ancora 45,508 persone che aspettano di ricevere la prima dose (13,08%).

Numeri decisamente migliori sul fronte delle vaccinazioni del personale sanitario, che riguarda una platea vaccinale complessiva di 1.876.108 persone. Quasi il 75% ossia il 74,87% (1.344.599%), ha ricevuto prima e seconda dose. L’84,24% degli aventi diritto (1.584.853 persone) è in attesa di fare il richiamo e restano ancora 291.255 persone in attesa della prima dose (il 13.76%)

Le vaccinazione per il personale scolastico

Il report settimanale si conclude con i dati relativi all’andamento della vaccinazione del personale scolastico. Gli immunizzati totali sono appena lo 0,87% del totale (5.999 persone), ma la maggioranza ha già ricevuto la prima dose (il 56,56%, ossia 874.810 persone). Restano in attesa di fare la prima iniezione ancora 618.524 persone, che rappresentano il 43,44% del totale.