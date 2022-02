Quarta dose di vaccino, chi può averla: i dati regione per regione

Il via libera alla quarta dose di vaccino anti Covid per i pazienti più fragili è ufficiale. Come aveva già anticipato il commissario per l'emergenza, il generale Figliuolo, si potrà partire da marzo. Una circolare spiega meglio a chi spetta la nuova dose - una platea di 889.999 cittadini - e disegna la "mappa" sul territorio nazionale.

Chi può avere la quarta dose?

La somministrazione di "un'ulteriore dose di vaccino" anti Covid "come richiamo (booster) è possibile per tutti i soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria di età pari o superiore a 12 anni, che abbiano già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi (di cui la terza addizionale), dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla dose addizionale stessa".

La precisazione è contenuta nel documento firmato da Figliuolo e inviato ai presidenti di Regioni e Province autonome, al quale è allegata una tabella con la platea dei beneficiari regione per regione. Gli Enti locali devono adesso verificare i dati comunicati a settembre e provvedere a eventuali aggiornamenti.

La mappa dei soggetti fragili

Nella circolare c'è la tabella col dettaglio dei potenziali beneficiari della quarta dose.