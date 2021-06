Vaccino Covid, come spostare la seconda dose: tutte le informazioni regione per regione

Sì, è possibile spostare la seconda dose del vaccino Covid in altra data rispetto a quella stabilita dopo la prima dose. Ogni regione utilizza sistemi diversi per gestire le prenotazioni: in alcuni territori occorre telefonare, in altri si fa online

Da oggi in Lombardia è possibile spostare la seconda dose del vaccino Covid in altra data rispetto a quella stabilita dopo la prima dose. Da venerdì 25 giugno, si può cambiare appuntamento per la seconda dose del vaccino contro il covid attraverso il portale online di Poste Italiane (prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it), lo stesso utilizzato per prenotare il primo appuntamento. Ci si può anche rivolgere per chiarimenti al Contact Center dedicato telefonando al numero 800.00.99.66.

Va ricordato che ogni vaccino ha una tempistica da rispettare per la seconda dose. Per Pfizer il richiamo andrà effettuato tra i 21 e i 42 giorni dopo la prima iniezione. Per Moderna tra i 28 e i 42, mentre per AstraZeneca tra i 28 e gli 84.

La richiesta che arriva dai vertici della campagna vaccinale è quella di buon senso, ovvero di spostare l'appuntamento soltanto in casi "gravi", di necessità o importanti. In Lombardia servono almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la seconda dose e sarà possibile effettuare l'operazione di cambio data una sola volta. Ecco come si stanno muovendo tutte le altre regioni.

Come spostare la seconda dose regione per regione